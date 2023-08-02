С социальным статусом: в России возник дефицит SMM-специалистов
В России возник дефицит SMM-специалистов, занимающихся ведением аккаунтов в социальных сетях. В результате работодатели стали активно повышать им зарплаты — за год они выросли на 24%, рассказали представители сервиса hh.ru. Появились даже вакансии до 200 тыс. рублей в месяц: по уровню зарплат эcэмэмщики уже обгоняют финансистов, юристов, экономистов и врачей, отмечают эксперты рынка.
В активном поиске
В России возник дефицит SMM-специалистов, свидетельствуют данные hh.ru. В первом полугодии 2023-го работу по этой специализации искали меньше людей, чем было открыто вакансий: 385 активных резюме и 440 вакансий в данном сегменте.
— Мы видим причину дефицита кадров в быстром экономическом росте рынка инфлюенс-маркетинга. В последнее время активно открываются новые агентства и целые департаменты по сопровождению деятельности в социальных сетях. В результате клиентских проектов становится больше, чем сотрудников на их ведение, — отметила президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова.
Спрос на таких специалистов связан с тем, что бизнес стал динамичнее развивать свои каналы в соцсетях, подтверждает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. У компаний появилось понимание, что такая активность привлекает клиентов, добавил он.
Все эти факторы привели к повышению заработных плат специалистов по ведению соцсетей.
— В первом полугодии 2023-го основной массив предложений по зарплатам таких специалистов находится в диапазоне 80–115 тыс. рублей, год назад большинство зарплат было на уровне 60–100 тыс. рублей. От 180 тыс. рублей и выше зарплату, как правило, предлагают менеджерам блогеров-миллионников по рекламным интеграциям, продюсерам блогеров, а также менеджерам по продажам рекламных интеграций в соцсетях, — сказал руководитель направления медиапланирования и партнерств в hh.ru Никита Мереминский.
По данным АБА, аккаунт-директору готовы в этом году заплатить в среднем 180–200 тыс. рублей — столько получают 40,7% специалистов, 180–200 тыс. рублей — 29,6% аккаунт-директоров. Старший аккаунт-менеджер может претендовать на зарплату до 160 тыс. рублей, 140–160 тыс. рублей получают 17,2% специалистов, а 120–140 тыс. рублей — 20,7%.
По данным hh.ru, уровень заработных плат SMM-специалистов обогнал юристов, финансистов, бухгалтеров и врачей. Средняя предлагаемая заработная плата этих профессий находится на уровне 80–85 тыс. рублей в месяц, уточнили в сервисе подбора вакансий.
Все в развитие
Специалистов, которые занимаются развитием соцсетей, сейчас в России много — существуют различные курсы, которые позволяют освоить профессию достаточно быстро. Но в итоге на рынок выходят лица, которые прошли лишь однодневные курсы и не способны выполнять поставленные задачи — у них нет необходимого опыта, отметил Владимир Зыков.
В SMM очень много нюансов в части ведения аккаунта, общения с аудиторией, правильной периодичности публикаций, картинок, продвижения канала или паблика и так далее. Неопытный SMM-сотрудник может впустую потратить большой бюджет с нулевым выхлопом. Отсюда складывается дефицит профессионалов, добавил эксперт.
— Клиенты очень выросли за последние годы, им нужны уже не просто аккаунты или проджекты для своих соцсетей, но и стратеги, медиапланеры и даже аналитики рекламных кампаний с блогерами, — рассказала заместитель гендиректора LabelUp (инфлюенсер, сервис по рекламе) Юлия Долгова.
Помимо этого, на рынке сейчас активно тестируют новые направления — продакшен, производство мерча, а это уже совсем другие специфика и кадры соответственно, добавила она. Поэтому компаниям интересно нанимать специалистов широкого профиля, сказала Юлия Долгова.
По данным АБА, до конца года 73% из участников опроса планируют расширять штат, причем почти половина (45%) из них — под новые проекты и направления деятельности.
В OR Group (прежнее название «Обувь России») подтвердили «Известиям» возникший на рынке дефицит профессиональных SMM-специалистов.
— Их очень мало, так как профессия родилась недавно, нет образовательных программ и пока нет четкого понимания, какие знания у таких сотрудников должны быть. Рост зарплат в регионах наблюдается за год в среднем на 30%, — добавили в пресс-службе компании.
Президент ассоциации «Рослегпром» и основатель группы компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN» Дмитрий Шишкин также подтвердил дефицит SMM-специалистов на отечественном рынке.
— Сейчас у нас в компании пять SMM-специалистов, осенью мы будем проводить большую рекламную кампанию, которую они поддержат в наших соцсетях. В пределах 200 тыс. рублей получает глава отдела по SMM. В регионах адекватная цена за линейного SMM-специалиста около 100 тыс. рублей, — сказал он.
Сегодня в России насчитывается семь-восемь популярных соцсетей и блогеру важно делать для них эксклюзивный контент (как визуальный, так и текстовый для Telegram, «Дзен», VK), сказал «Известиям» блогер-миллионник Макс Брандт. По его словам, сегодня очень востребованы специалисты, которые в паре с блогерами могут сохранить авторский стиль подачи информации. Также важно сохранить и транслировать в соцсетях сформированный имидж и личный бренд блогера или компании, а это требует дополнительного профессионализма от SMM-специалиста, сказал он.