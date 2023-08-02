С социальным статусом: в России возник дефицит SMM-специалистов

В России возник дефицит SMM-специалистов, занимающихся ведением аккаунтов в социальных сетях. В результате работодатели стали активно повышать им зарплаты — за год они выросли на 24%, рассказали представители сервиса hh.ru. Появились даже вакансии до 200 тыс. рублей в месяц: по уровню зарплат эcэмэм щики уже обгоняют финансистов, юристов, экономистов и врачей, отмечают эксперты рынка .

В активном поиске

В России возник дефицит SMM-специалистов, свидетельствуют данные hh.ru. В первом полугодии 2023-го работу по этой специализации искали меньше людей, чем было открыто вакансий: 385 активных резюме и 440 вакансий в данном сегменте .

— Мы видим причину дефицита кадров в быстром экономическом росте рынка инфлюенс-маркетинга . В последнее время активно открываются новые агентства и целые департаменты по сопровождению деятельности в социальных сетях . В результате клиентских проектов становится больше, чем сотрудников на их ведение , — отметила президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова.

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Спрос на таких специалистов связан с тем, что бизнес стал динамичнее развивать свои каналы в соцсетях , подтверждает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. У компаний появилось понимание, что такая активность привлекает клиентов , добавил он.

Все эти факторы привели к повышению заработных плат специалистов по ведению соцсетей.

— В первом полугодии 2023-го основной массив предложений по зарплатам таких специалистов находится в диапазоне 80–115 тыс. рублей, год назад большинство зарплат было на уровне 60–100 тыс. рублей . От 180 тыс. рублей и выше зарплату, как правило, предлагают менеджерам блогеров-миллионников по рекламным интеграциям, продюсерам блогеров, а также менеджерам по продажам рекламных интеграций в соцсетях, — сказал руководитель направления медиапланирования и партнерств в hh.ru Никита Мереминский.

По данным АБА, аккаунт-директору готовы в этом году заплатить в среднем 180–200 тыс. рублей — столько получают 40,7% специалистов, 180–200 тыс. рублей — 29,6% аккаунт-директоров. Старший аккаунт-менеджер может претендовать на зарплату до 160 тыс. рублей, 140–160 тыс. рублей получают 17,2% специалистов, а 120–140 тыс. рублей — 20,7% .

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По данным hh.ru, уровень заработных плат SMM -специалистов обогнал юристов, финансистов, бухгалтеров и врачей . Средняя предлагаемая заработная плата этих профессий находится на уровне 80–85 тыс. рублей в месяц, уточнили в сервисе подбора вакансий.

Все в развитие

Специалистов, которые занимаются развитием соцсетей, сейчас в России много — существуют различные курсы, которые позволяют освоить профессию достаточно быстро. Но в итоге на рынок выходят лица, которые прошли лишь однодневные курсы и не способны выполнять поставленные задачи — у них нет необходимого опыта , отметил Владимир Зыков.

В SMM очень много нюансов в части ведения аккаунта, общения с аудиторией, правильной периодичности публикаций, картинок, продвижения канала или паблика и так далее. Неопытный SMM -сотрудник может впустую потратить большой бюджет с нулевым выхлопом . Отсюда складывается дефицит профессионалов, добавил эксперт.

— Клиенты очень выросли за последние годы, им нужны уже не просто аккаунты или проджекты для своих соцсетей, но и стратеги, медиапланеры и даже аналитики рекламных кампаний с блогерами , — рассказала заместитель гендиректора LabelUp (инфлюенсер, сервис по рекламе) Юлия Долгова.

Помимо этого, на рынке сейчас активно тестируют новые направления — продакшен, производство мерча, а это уже совсем другие специфика и кадры соответственно , добавила она. Поэтому компаниям интересно нанимать специалистов широкого профиля , сказала Юлия Долгова.

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По данным АБА, до конца года 73% из участников опроса планируют расширять штат, причем почти половина (45%) из них — под новые проекты и направления деятельности .

В OR Group (прежнее название «Обувь России») подтвердили «Известиям» возникший на рынке дефицит профессиональных SMM-специалистов .

— Их очень мало, так как профессия родилась недавно, нет образовательных программ и пока нет четкого понимания, какие знания у таких сотрудников должны быть. Рост зарплат в регионах наблюдается за год в среднем на 30% , — добавили в пресс-службе компании.

Президент ассоциации «Рослегпром» и основатель группы компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN» Дмитрий Шишкин также подтвердил дефицит SMM-специалистов на отечественном рынке .

— Сейчас у нас в компании пять SMM-специалистов, осенью мы будем проводить большую рекламную кампанию, которую они поддержат в наших соцсетях. В пределах 200 тыс. рублей получает глава отдела по SMM . В регионах адекватная цена за линейного SMM-специалиста около 100 тыс. рублей, — сказал он.