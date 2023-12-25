Блиновская устроила вечеринку во время домашнего ареста

Находящаяся под домашним арестом блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, устроила предновогоднюю вечеринку. Кадрами с мероприятия поделилась ее подруга Светлана Ефимова в соцсетях.

«Сегодня вечер в близком для меня доме», — написала Ефимова под роликом с Блиновской, на котором женщины в вечерних платьях позируют с бокалами.

По информации некоторых СМИ, вечеринка прошла в коттедже блогера.

Ситуацию 25 декабря прокомментировала адвокат Блиновской Наталия Сальникова. В разговоре с «РИА Новости» она заявила, что ей неизвестно о проведении предновогодней вечеринки. При этом она назвала законным проведение таких встреч во время домашнего ареста.

«Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У нее нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет», — указала адвокат.

Блиновскую задержали по подозрению в использовании мошеннических схем с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. На следующий день, 28 апреля, Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест. Позже, 24 октября, меру продлили до 26 января 2024 года. Суд также сохранил избранные блогеру запреты и ограничения. Тогда же Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блогеру также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Во время расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.