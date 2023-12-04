Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей

Блогер Елена Блиновская не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млн рублей. Об этом 4 декабря сообщила «Известиям» ее адвокат Наталия Сальникова.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на Telegram-каналы сообщили, что Блиновская за несколько дней полностью погасила долг перед налоговой.

«Нет, это абсолютно недостоверная информация. Это всё неправда. Она ничего не выплатила, кроме того, что она выплатила до этого — 55 млн рублей, больше ничего», — сообщила Сальникова.

До этого, 29 ноября, Сальникова сообщала, что налоговый долг блогера вырос из-за пени и штрафов. Сама сумма долга, по словам защитника, осталась прежней — 918 млн рублей, однако на нее начислили пени и штрафы, и в результате получилось 1,4 млрд рублей. Сторона защиты тогда добавила, что о каких-либо прочих счетах ей неизвестно.

Блиновскую задержали по подозрению в использовании мошеннических схем с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. На следующий день, 28 апреля, Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест. Позже, 24 октября, меру продлили до 26 января 2024 года. Суд также сохранил избранные блогеру запреты и ограничения. Тогда же Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Во время расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.