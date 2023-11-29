Адвокат Блиновской сообщила о росте долга блогера до 1,4 млрд рублей

Сумма претензий налогового органа к блогеру Елене Блиновской из-за пени и штрафов выросла до 1,4 млрд рублей. Об этом «Известиям» заявила адвокат Блиновской Наталья Сальникова.

«Налоговый орган вынес решение, но оно не вступило в законную силу. Сумма долга как была 918 [млн рублей], так она и осталась. На эту сумму начислили пени и штрафы, и вот получилось где-то 1,4 млрд», — сказала она.

Сторона защиты также добавила, что о каких-либо прочих счетах ей неизвестно.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечения границы с Белоруссией на арендованном автомобиле по подозрению в использовании мошеннических схем с целью неуплаты налогов. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. На следующий день, 28 апреля, Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест.

Позднее в ходе расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета на общую сумму более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.

24 октября Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру еще на три месяца — до 26 января 2024 года.