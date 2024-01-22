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Следователи подали ходатайство о заключении Блиновской под стражу
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Следователи подали ходатайство о заключении Блиновской под стражу

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Следователи главного следственного управления СК России по городу Москве в понедельник, 22 января, подали ходатайство об изменении меры пресечения на заключение под стражу блогеру Елене Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В настоящее время блогер находится под домашним арестом.

Как указали в столичном СК, «в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу».

Как сообщалось ранее, Блиновская, оказывая информационные услуги в интернете, занизила полученные от этой деятельности доходы и не уплатила за период 2019–2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами легализовала их путем совершения финансовых операций.

Уточнятся, что следствие предварительно установило ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), ей предъявлено обвинение.

По данным следователей, не позднее 2019 года Блиновская получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц в целях неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ. Так, Блиновская неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях.

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Блиновскую задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Пресненский суд Москвы заключил ее под домашний арест. Позже, в конце октября, арест был продлен до 26 января 2024 года. Тогда же ее адвокат Наталия Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Помимо этого были заблокированы валютные счета на общую сумму более нескольких сотен тысяч долларов и 21 объект недвижимости.

В начале декабря ее адвокат заявляла, что блогер не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. По словам Сальниковой, подзащитная выплатила 55 млн рублей.

Позже, в конце декабря, она сообщила, что сумма долга Блиновской по решению налогового органа составляла 907 млн рублей, а остальное — пени и штрафы. Она сказала, что аресты будут сохраняться, а пени расти, пока идет налоговая проверка, приблизительно до начала февраля.

Также в том месяце стало известно о подаче ходатайства Блиновской против столичной инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В результате Арбитражный суд Москвы отказался отменить ограничения, введенные налоговой службой в отношении блогера.

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