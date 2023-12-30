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Суд отказался отменить введенные ФНС в отношении Блиновской ограничения

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство блогера Елены Блиновской против столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Об этом говорится в определении суда от 27 декабря, опубликованном на его сайте.

«В удовлетворении ходатайства индивидуального предпринимателя Блиновской Елены Олеговны о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения ИФНС России № 6 по Москве от 24 октября 2023 года <...> о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения отказать», — указано в тексте.

Следующее заседание суда назначено на 6 февраля 2024 года.

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О подаче соответствующего иска Блиновской стало известно ранее, 26 декабря. Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил «Известиям», что не видит оснований для того, чтобы она выиграла суд у ФНС.

Позже, 28 декабря, ее адвокат Наталья Сальникова заявила, что сумма долга блогера по решению налогового органа составляет 907 млн рублей, а остальное — пени и штрафы. Она сказала, что аресты будут сохраняться, а пени расти, пока идет налоговая проверка, приблизительно до начала февраля.

Кроме того, в тот же день сообщалось, что на часть имущества блогера помимо обязанностей по погашению долга наложен запрет на регистрационные действия. Он распространяется на земельный участок в Ялте, предназначенный для индивидуального жилого строительства, площадь которого составляет 500 кв. м, два машино-места в Москве и легковой автомобиль Bentley.

В начале декабря Сальникова заявляла, что блогер не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. По ее словам, подзащитная выплатила 55 млн рублей.

Блиновскую задержали в апреле по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Пресненский суд Москвы заключил ее под домашний арест. Позже, в конце октября, арест был продлен до 26 января 2024 года. Тогда же Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Помимо этого, были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов и 21 объект недвижимости.

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