На имущество Блиновской наложен запрет регистрационных действий

На часть имущества блогера Елены Блиновской, помимо обязанностей по погашению долга, наложен запрет на регистрационные действия. Соответствующая информация оказалась в распоряжении «Известий» 28 декабря.

Запрет регистрационных действий распространяется на земельный участок в Ялте, предназначенный для индивидуального жилого строительства, площадь которого составляет 500 кв. м, два машино-места в Москве и легковой автомобиль Bentley.

Запрет подразумевает невозможность продажи, дарения или наследования имущества третьими лицами. Запрет назначен согласно п. 10 ст. 101 Налогового кодекса РФ, в котором говорится, что исполнение решения, вынесенного по результатам налоговой проверки, без ареста и запрета на регистрацию имущества окажется невозможным.

Решение о запрете регистрационных действий принято 24 октября, а вступило в силу 8 ноября. Арест имущества блогера был произведен 11 июля. Информация об этом опубликована на сайте Росреестра.

Также, из информации, полученной «Известиями» следует, что единый налоговый платеж блогера на 27 декабря составляет почти 1,4 млрд рублей.

Ранее в этот день адвокат Блиновской Наталья Сальникова заявила, что сумма долга блогера по решению налогового органа составляет 907 млн рублей, а остальное — пени и штрафы. Она сказала, что аресты будут сохраняться, а пени расти, пока идет налоговая проверка, приблизительно до начала февраля.

В начале декабря адвокат Блиновской заявляла, что блогер не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. По ее словам, блогер выплатила 55 млн рублей.

Блогера задержали в апреле по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Тогда Блиновская пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест. Позже, в конце октября, арест был продлен до 26 января 2024 года. Тогда же Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье, Крыму и Ярославской области, а также два машино-места.