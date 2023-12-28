Реклама
Прямой эфир
Общество
Бастрыкин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечты четырех детей
Мир
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви завершил миссию
Мир
В Киеве заявили о потере территорий без американской поддержки
Мир
В Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
Мир
Дипломат назвал надуманными предлоги Латвии для закрытия пунктов на границе с РФ
Общество
Певицу Anna ASTI заменили на Чеботину на концерте в «Барвихе Luxury Village»
Мир
В ФРГ сообщили о начале подготовки ЕС новых санкций против России
Политика
Посол РФ сообщил о бесчисленных жалобах россиян на действия латвийских властей
Мир
Захарова рассказала, что общего между расистом, колониалистом и западным неолибералом
Мир
Промышленники из-за забастовки остановят заводы в Финляндии
Происшествия
Более 100 тыс. человек в Дагестане остались без света из-за непогоды
Мир
Глава МВД Эстонии указал на сложности с возвращением украинцев на родину
Мир
В Газе более 21 тыс. палестинцев были убиты с начала конфликта
Мир
Отставной полковник ВС Британии сообщил о мрачных перспективах для Украины
Мир
Города Чехии отменили новогодние салюты из-за стрельбы в Праге

Юрист выразил сомнение в способности Блиновской выиграть суд у ФНС

Юрист Хаминский: не вижу оснований для того, чтобы Блиновская выиграла суд у ФНС
0
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский блогер и предприниматель, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 по Москве с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 28 декабря заявил «Известиям», что не видит оснований для того, чтобы Блиновская выиграла суд у ФНС.

Как указал эксперт, недоимка в размере 918 млн рублей назначена Блиновской по результатам проверки ее деятельности за период с 2019 по 2021 год. Вместе с пенями и штрафами общая сумма доначислений составила около 1,5 млрд рублей. Все предусмотренные законом процедуры внесудебного обжалования этого решения налогоплательщиком были исполнены, ее доводы отклонены, решение вступило в законную силу. После передачи в следственные органы информации о неуплате СКР возбудил в отношении Блиновской уголовное дело.

«Что же касается сегодняшнего судебного обжалования, то в данном случае речь идет о попытке снижения уже начисленных налоговых претензий. Как сообщила адвокат блогера Наталья Сальникова, заявленное требование касается снижения общей суммы задолженности с более чем 1,4 млрд рублей до 560 млн рублей. И хотя содержание решения инспекции ФНС является налоговой тайной, можно говорить о просьбе Блиновской применить так называемую налоговую реконструкцию. Эта процедура, кстати, неоднократно описанная в письмах самой налоговой службы, подразумевает снижение действительных налоговых обязательств, если налогоплательщик раскроет информацию о реальных расходах. Таким образом, налоговая база может быть уменьшена на реально подтвержденные расходы, которые несли подконтрольные блогеру хозяйствующие субъекты, находящиеся на упрощенной системе налогообложения», — сказал юрист.

Хаминский отметил, что Верховный суд РФ в своих постановлениях неоднократно указывал, что применение налоговой реконструкции является обязанностью, а не правом налогового органа. Поэтому предстоящее уже в 2024 году решение Арбитражного суда Москвы будет зависеть от качества представленных защитой Блиновской доказательств. И, в принципе, вполне вероятно снижение претензий, которые блогер должна исполнить перед бюджетом, заключил он.

Марафонский побег: за что задержали блогера Елену Блиновскую
Автору мотивационных онлайн-курсов грозит до семи лет лишения свободы

Блогера задержали в апреле по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Пресненский суд Москвы заключил ее под домашний арест. Позже, в конце октября, арест был продлен до 26 января 2024 года. Тогда же адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Помимо этого, были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023