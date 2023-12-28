Юрист выразил сомнение в способности Блиновской выиграть суд у ФНС

Российский блогер и предприниматель, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 по Москве с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 28 декабря заявил «Известиям», что не видит оснований для того, чтобы Блиновская выиграла суд у ФНС.

Как указал эксперт, недоимка в размере 918 млн рублей назначена Блиновской по результатам проверки ее деятельности за период с 2019 по 2021 год. Вместе с пенями и штрафами общая сумма доначислений составила около 1,5 млрд рублей. Все предусмотренные законом процедуры внесудебного обжалования этого решения налогоплательщиком были исполнены, ее доводы отклонены, решение вступило в законную силу. После передачи в следственные органы информации о неуплате СКР возбудил в отношении Блиновской уголовное дело.

«Что же касается сегодняшнего судебного обжалования, то в данном случае речь идет о попытке снижения уже начисленных налоговых претензий. Как сообщила адвокат блогера Наталья Сальникова, заявленное требование касается снижения общей суммы задолженности с более чем 1,4 млрд рублей до 560 млн рублей. И хотя содержание решения инспекции ФНС является налоговой тайной, можно говорить о просьбе Блиновской применить так называемую налоговую реконструкцию. Эта процедура, кстати, неоднократно описанная в письмах самой налоговой службы, подразумевает снижение действительных налоговых обязательств, если налогоплательщик раскроет информацию о реальных расходах. Таким образом, налоговая база может быть уменьшена на реально подтвержденные расходы, которые несли подконтрольные блогеру хозяйствующие субъекты, находящиеся на упрощенной системе налогообложения», — сказал юрист.

Хаминский отметил, что Верховный суд РФ в своих постановлениях неоднократно указывал, что применение налоговой реконструкции является обязанностью, а не правом налогового органа. Поэтому предстоящее уже в 2024 году решение Арбитражного суда Москвы будет зависеть от качества представленных защитой Блиновской доказательств. И, в принципе, вполне вероятно снижение претензий, которые блогер должна исполнить перед бюджетом, заключил он.

Блогера задержали в апреле по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Пресненский суд Москвы заключил ее под домашний арест. Позже, в конце октября, арест был продлен до 26 января 2024 года. Тогда же адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Помимо этого, были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости.