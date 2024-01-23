Блогера Блиновскую отправили в московское СИЗО № 6 «Печатники»

Блогера Елену Блиновскую, арестованную по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и других преступлениях, поместили в следственный изолятор для женщин № 6 «Печатники» в Москве. Об этом 22 января сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

«После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО-6», ― заявили в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. Как уточнили правоохранители, блогер будет находиться в следственном изоляторе до 26 апреля 2024 года.

Следователи подали ходатайство об изменении меры пресечения блогеру на заключение под стражу: причиной этому стали «неоднократные нарушения ранее избранной меры пресечения».

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Осенью прошлого года адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказала «Известиям», что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Кроме того, Елена Блиновская обвиняется а также неправомерном обороте средств платежей.

Также обвиняемой вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. В рамках уголовного дела правоохранители арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей и валютные счета на общую сумму более нескольких сотен тысяч долларов, а также 21 объект недвижимости.

В начале декабря ее адвокат Сальникова сообщила, что Блиновская не погасила долг перед налоговой, размер которого составляет 1,4 млрд рублей. Всего блогер за время расследования выплатила 55 млн рублей.

Тогда же стало известно о подаче ходатайства Блиновской против столичной инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В результате Арбитражный суд Москвы отказался отменить ограничения, введенные налоговой службой в отношении блогера.