Платежное приключение: почему Елену Блиновскую отправили в СИЗО

До семи лет лишения свободы может получить блогер Елена Блиновская по новому предъявленному ей обвинению — неправомерному обороту платежей , считают опрошенные «Известиями» юристы. Следствие полагает, что она распоряжалась чужими электронными подписями, чтобы переводить деньги со счетов юридических лиц. Новое обвинение Блиновской предъявили 22 января. В этот же день суд заменил ей меру пресечения на содержание в СИЗО. Причиной стало нарушение условий домашнего ареста: в декабре 2023 года Блиновская устроила новогоднюю вечеринку, на которой общалась с одним из свидетелей по ее делу, а это было запрещено ограничительными мерами.

Новое дело

Замоскворецкий районный суд Москвы 22 января заменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской — домашний арест на содержание под стражей. «Королеву марафонов» отправили в СИЗО на три месяца. В тот же день стало известно о предъявлении ей нового обвинения — по статье о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

Справка «Известий» Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. С санкции суда она отправилась под домашний арест. Тогда же ей предъявили обвинения по статьям об уходе от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации похищенных средств. Следователи полагают, что блогер использовала схему дробления доходов, чтобы незаконно пользоваться упрощенной системой налогообложения.

В обосновании нового обвинения говорится, что не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юридических лиц для перевода денежных средств с их расчетных счетов. Она, как указал следователь на суде, неоднократно на свое усмотрение использовала эти электронные ключи без ведома их владельцев. Следователи установили причастность Блиновской к двум подобным эпизодам.

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на 918 млн рублей, во время рассмотрения ходатайства следствия о заключении ее под стражу из-за неоднократных нарушений ранее избранной меры пресечения в Замоскворецком суде, 22 января 2023 года Фото: ТАСС/пресс-служба Замоскворецкого суда

А ужесточить меру пресечения они потребовали из-за неоднократных нарушений условий домашнего ареста. Так, 23 декабря 2023 года блогер устроила у себя дома новогоднюю вечеринку.

— В ней участвовали 15 человек, в том числе и свидетель по уголовному делу против Блиновской — Виктория Асмолова, — заявил следователь.

Во время заседания суда Блиновская уверяла, что не знала о том, что Асмолова проходит по делу свидетелем. Их общение, по ее словам, носит дружеский характер.

— Плотно дружим с февраля прошлого года, — пояснила блогер. — О том, что Асмолову вызывали к следователям, она мне не говорила.

Виктория Асмолова, по данным следствия, была директором одной из фирм, куда перечислялись деньги Блиновской от продажи ее онлайн-курсов , уточнил следователь.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

— В сети интернет нет ни одного фото с Асмоловой с вечеринки, а это значит, что Блиновская заведомо знала, что она свидетель. А фото нашли именно в телефоне Асмоловой, — добавил следователь.

Также он указал, что Блиновская, несмотря на домашний арест, посещала массовые мероприятия, вела светский образ жизни и оплачивала дорогостоящие развлечения, несмотря на задолженность перед налоговой инспекцией в 1,4 млрд рублей. Адвокат блогера Наталья Сальникова отметила, что ее доверительница живет не одна и не понимает, почему вечеринку следствие охарактеризовало как массовое мероприятие.

— Я считаю, что женщина сидеть в СИЗО до решения суда не должна, — сказала Наталья Сальникова. — Мы будем подавать апелляцию.

Несмотря на доводы защиты, ужесточение меры пресечения в большинстве случаев свидетельствует о наличии у следствия доказательств ее нарушения, рассказал «Известиям» управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

— Если следователь выходит в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в связи с ее нарушением обвиняемым, это означает, что у следствия есть неопровержимые доказательства, — пояснил эксперт. — Это также означает, что мера пресечения с высокой долей вероятности будет изменена на испрашиваемую — арест с условием полной изоляции от общества.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Что ждет блогера

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов рассказал «Известиям», что практика дополнительной квалификации преступлений применяется часто.

— Стоит отметить, что на этапе предварительного следствия по закону возможна дополнительная квалификация вменяемых фигуранту дела преступлений, что и позволило добавить к перечню деяний неправомерный оборот средств платежей, — рассказал юрист.

По его словам, Блиновской по новой статье может грозить до семи лет колонии и штраф до 1 млн рублей. Такое же наказание ей грозит по делу о легализации денежных средств.

Еще три года она может получить за неуплату налогов. Таким образом, общий срок наказания может достигнуть 17 лет.

Тем не менее, если Блиновская погасит задолженность, ее дело о неуплате налогов будет прекращено, считает адвокат коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Элеонора Гафурова.

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на 918 млн рублей, и адвокат Наталия Сальникова во время рассмотрения ходатайства следствия о заключении ее под стражу в Замоскворецком суде, 22 января 2024 года Фото: ТАСС/пресс-служба Замоскворецкого суда

— Основной задачей налоговой является возмещение бюджетных средств, — напомнила «Известиям» эксперт.

Она отметила, что при вынесении обвинительного приговора и назначении наказания суд обязан учесть степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного, а также наличие смягчающих вину обстоятельств.

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд может учесть, например, наличие малолетних детей на иждивении. У Блиновской трое несовершеннолетних детей.