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Блиновскую поместили в СИЗО-6 в карантинную камеру на 20 человек

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская, арестованная по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и других преступлениях, в данный момент содержится в карантинной камере московского СИЗО для женщин № 6 «Печатники». Об этом во вторник, 23 января, сообщил «Известиям» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников по итогам посещения следственного изолятора.

Он уточнил, что разглашать обстоятельства общения, которое произошло, он не может.

«Сейчас Блиновская находится в обычной карантинной камере. Это 20-местная камера. Это происходит постоянно: людей помещают в карантин, где выясняют все обстоятельства, выясняют не был ли человек судим, его болезни. После этого человеку подбираются сокамерники в его будущей постоянной камере», — указал Мельников.

При этом у Блиновской есть доступ к телевизору, холодильнику и чайнику, уточнил представитель ОНК. Кроме того, блогеру доступны библиотека и ежедневные прогулки.

Мельников уточнил, что часто люди, попадая в такие условия, находятся в стрессе.

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Накануне Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. После этого в прокуратуре сообщили о том, что ее поместили в следственный изолятор для женщин № 6 «Печатники» в Москве. Там блогер будет находиться до 26 апреля 2024 года.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Осенью прошлого года адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказала «Известиям», что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Кроме того, Елена Блиновская обвиняется также в неправомерном обороте средств платежей.

Помимо этого, обвиняемой вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. В рамках уголовного дела правоохранителями арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей и валютные счета на общую сумму более нескольких сотен тысяч долларов, а также 21 объект недвижимости.

В начале декабря ее адвокат Сальникова сообщила, что Блиновская не погасила долг перед налоговой, размер которого составляет 1,4 млрд рублей. Всего блогер за время расследования выплатила 55 млн рублей.

Тогда же стало известно о подаче ходатайства Блиновской против столичной инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В результате Арбитражный суд Москвы отказался отменить ограничения, введенные налоговой службой в отношении блогера.

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