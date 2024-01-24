Доктор политических наук объяснил причину абсурдных указов Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский работает на медиапространство и понимает, что теперь загнан в угол — чтобы удержаться у власти, ему необходимо финансирование и вооружение, но эти ресурсы неумолимо сокращаются, прежде всего из-за подготовки США к выборам президента. Поэтому приходится выдавать желаемое за действительное, объяснил подписание указа «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» доктор политический наук, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев 24 января в беседе с «Известиями».

Он отметил, что никаких существенных успехов, которые киевский режим обещал западным покровителям, Украина продемонстрировать не может, поэтому приходится предпринимать попытки, в первую очередь в медиасфере, чтобы убедить западных кураторов: поражение, к которому как никогда близок Киев, есть ни что иное, как пролог к некоей грандиозной победе.

«С другой стороны, как мы знаем, Зеленский одной рукой подписывает документ, который призывает лишать украинцев гражданства, если они получили или имеют российское гражданство, а с другой, удивительным образом пытается продемонстрировать псевдозаботу о, как они называют, «исконно украинских жителях», которые проживают на обозначенных в документе территориях», — продолжил эксперт.

Селезнев напомнил важный момент о том, что Украина — это прокси-государство, оно обладает политической субъектностью, а в действиях руководствуется тем, что диктуют кураторы из-за рубежа — Лондон и Вашингтон.

«Надо понимать, что англосаксы работают в долгую, и это своего рода окно Овертона, которое в очередной раз свидетельствует об их истинном намерении в отношении России. Западу от России нужно только одно — чтобы ее не было. Для этого играют на псевдонациональных настроениях, разыгрывают карту суверенитета, самостоятельности, и за счет этого пытаются оторвать исконно русские территории в долгосрочной перспективе от России», — пояснил доктор наук.

По мнению Селезнева, Зеленский, работающий на медиапространство, понимает, что загнан в угол. Американцы сфокусированы на внутриполитической повестке, на президентских выборах. В США развернулась жесткая борьба между республиканцами и демократами, на это тратятся большие деньги из федерального бюджета страны.

«Получить финансирование Зеленскому будет крайне сложно, и он это прекрасно понимает. Он загнан в угол. Подобно дикому зверю, загнанному в угол, он предпринимает различные попытки, вплоть до абсурдных, чтобы попытаться выдать желаемое за действительное», — сделал вывод эксперт о новых попытках украинского лидера привлечь внимание общественности невероятными открытиями в истории и географии.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли заявил, что украинский президент, подписав указ, «направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации», совершил роковую ошибку и лишь усугубил напряженность между странами.

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин высказался о том, что Украина начала претендовать на российские территории еще задолго до начала спецоперации. Всё это было лишь «на бумаге», так как с юридической точки зрения эти требования были «ничтожны», а с военной — «абсурдны».

22 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Он поручил правительству разработать с международными экспертами, представителями Всемирного конгресса украинцев, учеными и общественностью план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ.

ПЕще 21 февраля 2022 года российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к россиянам обращал внимание на то, что со стороны Украины всё громче звучат территориальные претензии к РФ. Он отмечал, что эта республика в своем современном виде была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий.

На Украине политики неоднократно угрожали захватить регионы России вооруженным путем еще до начала проведения специальной военной операции (СВО).

В 2019 году действующий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который на тот момент был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявил о готовности «принять пару областей России для восстановления исторической справедливости». Такими областями он назвал часть Краснодарского края и Крым.

Другие политики также высказывали территориальные претензии на Краснодарский край, Ростовскую область и приграничные регионы ЦФО. В мае 2021 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Кубань должна принадлежать Украине, потому что она относится к территории «украинских этнических земель». По его словам, на Кубани еще 100 лет назад разговаривали на украинском языке, а это якобы свидетельство того, будто эти территории были «отрезаны от Киева волею судьбы».

В России неоднократно отмечали, что претензии Украины на территории страны являются следствием нерешенных внутренних вопросов. Член Совета Федерации Ольга Ковитиди отмечала, что украинская государственность трещит по швам, и вместо того, чтобы заниматься своими делами, украинские политики посягают на земли РФ.