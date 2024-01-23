Зеленский предложил лишать гражданства получивших паспорт РФ украинцев

На сайте Верховной рады Украины 22 января появился текст законопроекта о множественном гражданстве, с предложением которого выступил украинский президент Владимир Зеленский.

В законопроекте перечислены государства, граждане которых могут приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке, лица, которым необходимо предоставить обязательства прекратить иностранное гражданство для получения украинского, указаны категории людей, которые не могут приобрести украинское гражданство с учетом уровня угрозы нацбезопасности, сообщает портал «Страна.ua».

Среди причин, по которым гражданин Украины может быть лишен гражданства, в документе указано добровольное принятие гражданства РФ или стран, не внесенных в список упрощенного получения гражданства Украины; деятельность, создающая угрозу нацбезопасности; отказ от экзамена по украинскому языку и истории, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные кандидатом на гражданство.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что вносит в раду «ключевой законопроект», который позволит ввести институт множественного гражданства.

«Он позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», — сказал украинский президент.

Ранее, в середине декабря 2023 года Зеленский говорил о возможности введения множественного гражданства беженцам, живущим в других странах. Кроме того, с декабря 2019 года в Верховной раде числится президентский законопроект № 2590 о двойном гражданстве. Он был одобрен комитетом к рассмотрению в первом чтении, но в мае 2019-го его сняли с повестки решением всех фракций. Некоторые его положения посчитали спорными и требующими доработки, уточнил портал «Страна.ua».

Ранее, 19 января, бундестаг принял законопроект об упрощении процедуры получения немецкого гражданства, который разрешает множественное гражданство. При этом срок натурализации сокращается с нынешних восьми лет до пяти, а в случае особых заслуг — до трех.

В декабре 2023 года стало известно, что граждан Украины, которые уехали за границу и не встали на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги, сообщил член оборонного комитета рады Вадим Ивченко. По его словам, например, если у гражданина просрочен паспорт, никто новый ему не предоставит.

25 декабря в разговоре с «Известиями» адвокат Антон Аранибар отметил, что решение властей Украины лишить права на консульские и банковские услуги украинцев, которые уехали за границу и не встали на учет, незаконно. Однако он признал, что политическая ситуация в стране вынуждает руководство принимать любые меры для отправки своих граждан в зону боевых действий.