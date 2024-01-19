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Бундестаг упростил натурализацию в ФРГ и разрешил множественное гражданство

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Бундестаг согласовал законопроект об упрощении процедуры получения гражданства Германии. Об этом 19 января сообщила пресс-служба парламента ФРГ.

«Депутаты немецкого бундестага упростили получение немецкого гражданства. Соответствующий законопроект о модернизации закона о гражданстве был принят 382 голосами за, 234 голосами против», — говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает сокращение срока натурализации с нынешних восьми лет до пяти, а в случае особых заслуг — до трех лет. Также разрешается обладание несколькими гражданствами помимо немецкого.

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Ранее, 1 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на внешних границах Европейского союза (ЕС) стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию в настоящее время устремляется слишком большой поток беженцев. Он отметил, что в случае получения отказа в предоставлении убежища мигранты обязаны выехать с территории государства.

18 сентября хорватские СМИ сообщили, что Германия забирает украинских беженцев у Польши, так как нуждается в притоке рабочей силы. Журналисты упомянули, что немецкое государство уже проводило подобную политику в прошлом, занимая рабочие места гражданами из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

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