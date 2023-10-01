Шольц настоял на контроле за границами ЕС из-за наплыва беженцев в ФРГ

На внешних границах Европейского союза (ЕС) стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию в настоящее время устремляется слишком большой поток беженцев. Об этом 30 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц немецкому изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Он отметил, что в случае получения отказа в предоставлении убежища мигранты обязаны выехать с территории государства.

Шольц также настоял на прохождении прибывшими гражданами обязательной процедуры регистрации во всех странах Союза.

«Более 70% всех прибывающих в Германию беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из стран ЕС», — отметил Шольц.

По его словам, на данный момент в Германии находится слишком много беженцев и это «не может продолжаться дальше».

Дополнительные меры по охране границ уже введены в Австрии. Разработаны соответствующие договоренности с Швейцарией и Чехией.

Канцлер упомянул, что Польша тоже должна усилить свой визовый контроль, так как часть мигрантов попадают в Германию именно из этой страны.

«Вот почему мы ужесточили контроль на границе с Польшей», — заявил он.

18 сентября хорватские СМИ сообщили, что Германия забирает украинских беженцев у Польши, так как нуждается в притоке рабочей силы. Журналисты упомянули, что немецкое государство уже проводило подобную политику в прошлом, занимая рабочие места гражданами из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

Между тем 20 сентября стало известно о планах Варшавы сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. Решения о продлении пособий мигрантов из Украины пока нет. В пособия входит предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям и др. Страна уже потратила около 2,4 млрд злотых ($550 млн).