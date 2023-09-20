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СМИ сообщили о планах Польши сократить поддержку украинских беженцев в 2024 году

Bloomberg: Польша намерена сократить финансовую поддержку миллиона украинских беженцев в 2024 году
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Польша в 2024 году, скорее всего, сократит финансовую поддержку украинских беженцев, которых она принимает. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на правительство.

Официальный представитель правительства Петр Мюллер ранее сообщил телеканалу Polsat, что пока нет решения о продлении пособий для украинских беженцев, в которые входят предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям и др.

«Эти правила просто перестанут действовать в следующем году», — сказал чиновник.

По словам заместителя министра семьи и социальной политики Анны Шмидт, страна потратила около 2,4 млрд злотых ($550 млн. — Ред.) на пособия для украинских семей, которые бежали в Польшу. Издание подчеркивает, что это может еще больше подорвать отношения Польши и Украины, которые обострились из-за конфликта по поводу импорта зерна.

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Ранее в тот же день Еврокомиссия предложила Совету Евросоюза продлить еще на год действие специального механизма предоставления убежища украинским беженцам. Так, действие программы продлевается с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. ЕК отмечает, что такая мера поспособствует поддержке более 4 млн человек.

До этого, 14 июня, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об угрозе катастрофы в ЕС из-за миграционной политики. Он добавил, что Варшава не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран блока.

В том же месяце политолог Василий Колташов отметил, что помощь беженцам в странах Европейского союза вызывает бешенство у местного населения из-за в экономического спада в этих странах.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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