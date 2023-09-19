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Совет ЕС продлит на год действие спецмеханизма предоставления убежища украинцам

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Еврокомиссия предложила Совету Евросоюза продлить еще на год действие специального механизма предоставления убежища украинским беженцам, который был введен после начала российской спецоперации. Об этом 19 сентября сообщается на сайте ЕК.

Так, действие программы продлевается с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. ЕК отмечает, что такая мера поспособствует поддержке более 4 млн человек.

Совет Евросоюза должен формально одобрить решение ЕК, затем оно вступит в силу.

ЕС активировал Директиву о временной защите беженцев 4 марта 2022 года, ее действие было автоматически продлено на один год. Она обеспечивает защиту и доступ к праву на жительство, рынок труда, социальную, медицинскую и другую помощь.

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Ранее, 14 июня, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об угрозе катастрофы в ЕС из-за миграционной политики. Он добавил, что Варшава не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран блока.

В том же месяце политолог Василий Колташов отметил, что помощь беженцам в странах Европейского союза вызывает бешенство у местного населения из-за в экономического спада в этих странах.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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