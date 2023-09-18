Германия, которая нуждается в притоке рабочей силы, забирает у Польши ценный ресурс — украинских беженцев. Такое заявление сделали обозреватели хорватского издания Advance.

По информации журналистов, в предыдущий раз во время паники, которая охватила ФРГ ввиду нехватки рабочей силы, немецкое руководство во главе с Ангелой Меркель «придумало» привозить мигрантов, в первую очередь из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

Отмечается, что данное решение власти Берлина преподнесли миру как «высоконравственную заботу» со стороны экономически развитой Германии. Но «реальность же сквозила» в данных о рынке труда, которые продемонстрировали, что «традиционные» немецкие источники рабочей силы, такие как Балканы или Восточная Европа, иссякли.

«Однако недавно появился еще один, новый источник рабочей силы — Украина», — отмечают авторы статьи.

По данным обозревателя, в самом начале украинского конфликта миллионы беженцев этой страны осели в Польше, которая взяла на себя роль «одного из главных украинских союзников», однако сейчас наблюдаются изменения в этой ситуации, поскольку на данный момент в Европе подавляющее большинство украинцев пребывают в Германии.

«И что происходит? Сейчас происходит настоящий исход украинских беженцев из Польши. Они уезжают в Германию, где их привлекают более высокие зарплаты и другие государственные преимущества», — говорится в материале.

При таком раскладе власти Варшавы не выказывают особой радости, отмечает автор, поскольку поляки надеялись на приобретение рабочей силы в лице украинских беженцев.

«Но Германия Польшу «обскакала». Цифры показывают, что более 350 тыс. украинских беженцев покинули Польшу за последний год, то есть с августа 2022 года, и большинство из них перебрались в Германию», — указывает Advance.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц за последние месяцы увеличил помощь киевским властям, поставляя всё больше оружия, а это, несомненно, способствует затягиванию вооруженного конфликта, пишет журналист.

«Можно сказать, что Олаф Шольц нашел новый источник рабочей силы, решив таким образом главную свою проблему, как это сделала и его предшественница Ангела Меркель. Немецкий «экономический локомотив» помчится дальше и еще быстрее, и Берлин заинтересован именно в этом. Тут главное, как известно, поставить цель, а средства найдутся», — резюмирует автор.

16 сентября в Германии призвали отказаться от выдачи украинских беженцев для службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт. Он также указал на то, что сейчас украинским властям стоит обеспечить свободу граждан, а не ограничивать.

До этого, 5 сентября, сообщалось, что из-за значимых потерь на фронте Украина обратится к Европе с просьбой вернуть мужчин-беженцев призывного возраста. Отмечалось, что в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток украинской стороны сделать это.

Накануне газета Rzeczpospolita писала, что Польша начала выдавать мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после начала спецоперации. Издание отметило, что польские власти уже выдали украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Евросоюз (ЕС).

Ранее, 25 августа, на Украине сообщили число покинувших страну мужчин за время спецоперации. По данным Института демографии Национальной академии наук Украины, страну покинуло около 5 млн человек, без учета тех, кто выехал в Россию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.