Зеленский внесет законопроект о двойном гражданстве с исключением для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский предложит раде принять законопроект о множественном гражданстве, который даст возможность предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, и иностранным наемникам. Об этом 22 января украинский лидер заявил в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства», — сказал он.

По словам Зеленского, указанная мера позволит иметь гражданство «всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», кроме граждан РФ. Аналогичное право будет предоставлено и иностранным наемникам, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё также выступил за прекращение предоставления россиянам двойного гражданства. По его мнению, страна должна перейти к «принципу взаимности» при выдаче финских паспортов.

До этого, 19 января, бундестаг принял законопроект об упрощении процедуры получения немецкого гражданства, который также разрешает множественное гражданство. При этом срок натурализации сокращается с нынешних восьми лет до пяти, а в случае особых заслуг — до трех.