Юрист счел незаконным намерение Киева лишать уехавших украинцев консульских услуг

Решение властей Украины лишить права на консульские и банковские услуги украинцев, которые уехали за границу и не встали на учет, незаконно, однако политическая ситуация в стране вынуждает ее руководство принимать любые меры для отправки своих граждан в зону боевых действий. Таким мнением 25 декабря в разговоре с «Известиями» поделился адвокат Антон Аранибар.

«Конечно, с точки зрения права это не совсем законно, не совсем корректно. <…> Другой вопрос в том, что политическая ситуация на Украине такова, что, к сожалению, они вынуждены принять любые меры и любые методы, для того чтобы вернуть своих граждан в <зону боевых действий>, потому что воевать, в общем-то, некому», — сказал эксперт.

Он отметил, что некоторые государства, как, например, Эстония, могут оказывать в этом содействие украинским властям. А в тех странах, которые не осуществляют этого содействия, могла быть достигнута договоренность об отказе в реализации права граждан Украины на получение консульских или банковских услуг в нарушение всех возможных норм права.

По словам Аранибара, президент Украины Владимир Зеленский таким образом решил сподвигнуть население страны вернуться обратно, однако это вряд ли поможет.

«Она (консульская помощь. — Ред.) им (украинцам. — Ред.) особо не нужна. Если они уехали, то они уехали», — указал юрист.

Отвечая на вопрос, как еще в данном случае Киев сможет влиять на своих граждан, Аранибар предположил, что в теории их также могут лишить гражданства или заключать соглашения об ускоренной экстрадиции с государствами, в которых проживают украинцы.

О том, что граждан Украины, которые уехали за границу и не встали на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги, сообщил ранее в этот день член оборонного комитета рады Вадим Ивченко. По его словам, например, если у гражданина просрочен паспорт, никто новый ему не предоставит.

Накануне депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес также заявил, что политики стран Евросоюза (ЕС) должны понести ответственность за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации. Так он прокомментировал заявление главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса о том, что Таллин готов заняться поиском подлежащих призыву украинцев по просьбе Киева.

До этого, 23 декабря, сообщалось, что Польша примет меры по проверкам украинцев призывного возраста, находящихся на территории страны. Кроме того, 22 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна готова заняться поиском и выдачей Украине находящихся в эстонском государстве украинцев мобилизационного возраста.

Тогда же идею о мобилизации уехавших украинцев частично поддержали и в Германии. Депутат бундестага от немецкой партии «Христианско-демократический союз» Родерих Кизеветтер считает, что не стоит «поощрять тех, кто уклоняется от желания помочь своей родине». В то же время министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не выдаст Киеву уклоняющихся от призыва украинцев.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.