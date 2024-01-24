Политолог Вароли назвал указ Зеленского о российских территориях роковой ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский, подписав указ, «направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации», совершил роковую ошибку и лишь усугубил напряженность между странами. Об этом 24 января в беседе с «Известиями» заявил политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли.

«Не было никакого украинского государства. Они сфабриковали национальную мифологию о таинственном мифическом государстве, которое существовало тысячу лет назад. И Зеленский находится под влиянием, он использует это в политических целях, в геополитических целях», — сказал он.

Вароли отметил, что цель радикальных националистических ультраправых на Украине заключается в уничтожении России, о чем они сами заявляли. При этом, по его словам, нужно понимать, что подобные заявления — серьезный проступок.

«Зеленский совершает роковую ошибку, потому что в конечном итоге у Москвы не останется выбора. Нет выбора, кроме как уничтожить этот режим в Киеве. И поэтому Зеленский приносит украинскому народу только больше страданий и больше разрушений», — подчеркнул он.

В конце концов, считает политолог, ответственность за происходящее лежит на Киеве, Лондоне, Брюсселе и, конечно, Вашингтоне, потому что именно они создали условия для обострения конфликта.

Ранее в этот день военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил, что Украина начала претендовать на российские территории еще задолго до начала спецоперации, но всё это было лишь «на бумаге», так как с юридической точки зрения эти требования были ничтожны, а с военной — абсурдны.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Он поручил правительству разработать с международными экспертами, представителями Всемирного конгресса украинцев, учеными и общественностью план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ.

Российский лидер Владимир Путин еще 21 февраля 2022 года в ходе обращения к россиянам обращал внимание на то, что со стороны Украины всё громче звучат территориальные претензии к РФ. Он отмечал, что эта республика в своем современном виде была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий.

На Украине политики неоднократно угрожали захватить регионы России вооруженным путем еще до начала проведения специальной военной операции (СВО).

Так, в 2019 году действующий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который на тот момент был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявил о готовности «принять пару областей России для восстановления исторической справедливости». Такими областями он назвал часть Краснодарского края и Крым.

Другие политики также высказывали территориальные претензии на Краснодарский край, но, кроме того, и на Ростовскую область, и приграничные регионы ЦФО. В мае 2021 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Кубань должна принадлежать Украине, потому что она относится к территории «украинских этнических земель». По его словам, на Кубани еще 100 лет назад разговаривали на украинском языке, что свидетельствует о том, что эти территории были «отрезаны от Киева волею судьбы».

В России неоднократно отмечали, что претензии Украины на территории страны являются следствием нерешенных внутренних вопросов. Так, член Совета Федерации Ольга Ковитиди отмечала, что украинская государственность трещит по всем швам, и вместо того чтобы заниматься своими делами, украинские политики посягают на земли РФ.