Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Документ опубликован 22 января на сайте его офиса.
Он поручил правительству Украины разработать совместно с международными экспертами, представителями Всемирного конгресса украинцев, учеными и общественностью план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России.
К числу исторически населенным украинцами территориям Зеленский отнес Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
Указ был опубликован в День соборности Украины, в который празднуется подписание Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в 1919 году.
Ранее, 8 января, бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украину в ходе конфликта с Россией ждет потеря территорий из-за невозможности противостоять армии в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов. По данным украинских военных, некоторым подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже пришлось снизить скорострельность на 90% по сравнению с летом.
О том, что Украину по итогам конфликта ждет раздел территорий, написала 25 декабря и сербская газета «Политика». Как отметили авторы статьи, Украина в итоге может потерять Одессу и Харьковскую область, освобождение которых становится для России стратегической необходимостью. Кроме того, по словам авторов, никуда не делись амбиции Польши и Венгрии, желающих благодаря возникшему хаосу «вернуть свои исторические территории», утраченные в ходе двух мировых войн прошлого века.