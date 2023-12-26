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Сербская газета предрекла Украине раздел территории по итогам конфликта

Газета «Политика»: Украину ждет раздел территории
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украину по итогам конфликта ждет раздел территории. Такой прогноз дала сербская газета «Политика» 25 декабря.

Как отметили авторы статьи, Украина в итоге может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны.

«Взятие Одессы и Харьковщины — это уже не просто смутная идея, а стратегическая необходимость (для России. — Ред.)», — отмечается в материале.

Кроме того, по словам авторов, никуда не делись амбиции Польши и Венгрии, желающих «вернуть свои исторические территории», утраченные в ходе двух мировых войн прошлого века, благодаря возникшему хаосу.

«В Варшаве неоднократно высказывали претензии на восстановление юрисдикции над западными территориями своих соседей и в некотором роде на создание буферной зоны по отношению к России», — говорится в статье.

При этом отмечается, что в текущих реалиях раздел Украины кажется самым приемлемым выходом из конфликта на фоне сокращения западной поддержки.

«Тяжесть поражения, безусловно, определит будущее не только Украины как независимого государства, даже если оно сократится вдвое, но и всей центральной части Европы в целом», — заключили авторы материала.

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О том, что Вооруженные силы (ВС) РФ способны освободить Одессу и Харьков, если Запад не пойдет на переговоры по Украине, заявил в октябре и бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что исторически это русские города и они никогда не были частью Украины.

В том же месяце французское издание Front Populaire также указало на то, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы обеспечить мир в случае прекращения поддержки западных партнеров, придется признать потерю территорий и отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.

Российский лидер Владимир Путин 19 декабря подчеркнул говоря об исходе конфликта, что история «всё расставит на свои места», Россия этому мешать не будет, но «свое не отдаст». Президент добавил, что РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах по вопросу конфликта на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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