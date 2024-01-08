Украину в ходе конфликта ждет потеря территорий из-за невозможности противостоять российской армии в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Ходжесс, чьи слова привела редакционная сеть Германии (RND) 6 января, назвал такое развитие событий кошмарным сценарием для Украины, который становится реальностью.

Как отмечается в материале, в то время как Россия массово расширяет свои атаки с воздуха и на суше, у украинских солдат на фронте заканчиваются боеприпасы.

«Зенитных ракет не хватает, а артиллерийские снаряды нормируются, а это означает, что украинские войска могут отменить запланированные атаки и едва удерживать оборонительные позиции», — говорится в статье.

По данным украинских военных, некоторым украинским подразделениям уже пришлось снизить скорострельность на 90% по сравнению с летом. Не хватает практически всего, и во многих местах фронта командиры не знают, как долго они смогут удерживать свои позиции, отмечается в материале.

«У Украины почти закончились боеприпасы, а Европа и США не желают выводить производство боеприпасов на новый уровень», — заявил собеседник RND.

Ранее в этот же день французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц. По словам полковника, сейчас обе армии пытаются стабилизировать фронт и нанести стратегические удары, однако для этого необходимы ресурсы. Пер де Йонг считает, что у Украины не хватает ни моральных, ни военных сил на продолжение конфликта.

Также в понедельник французский журнал Le Point со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что они устали от интенсивных боев и ощущают нехватку оружия и боеприпасов на линии фронта. В то же время российские военные усилили натиск и постепенно продвигаются вперед, отметило издание. По мнению авторов, большим преимуществом Вооруженных сил РФ является почти неисчерпаемые запасы снарядов.

6 января британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в колонке для журнала The Spectator написал, что фактический раздел Украины по линии соприкосновения остался единственным решением для Запада, так как там не заинтересованы в широкомасштабном конфликте с Россией. Автор признает, что «в значительной степени раздел Украины уже произошел», хотя этот факт и не хотят открыто признавать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Он также добавил, что хотя руководство Украины и выказывает стремление вернуть себе утраченные территории, это едва ли достижимо военными средствами, в том числе и из-за сопротивления жителей воссоединившихся с Россией регионов, указывает Мэттьюс.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.