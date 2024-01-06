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В Великобритании назвали раздел Украины единственным решением для Запада

The Spectator: для Запада раздел Украины является единственным верным решением
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Evgen Kotenko
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Фактический раздел Украины по линии соприкосновения остался единственным решением для Запада, так как там не заинтересованы в широкомасштабном конфликте с Россией. Об этом 6 января написал британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в колонке для еженедельника The Spectator.

Автор признает, что «в значительной степени раздел Украины уже произошел», хотя этот факт и не хотят открыто признавать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Несмотря на то что руководство Украины выказывает стремление вернуть себе утраченные территории, это едва ли достижимо военными средствами в том числе и из-за сопротивления жителей воссоединившихся с Россией регионов, указывает Мэттьюс.

«Даже если бы отвоевать Херсон, Запорожье, Донбасс и Крым было реально с военной точки зрения, способствовало бы их возвращение в состав Украины большей безопасности в стране или наоборот? <...> Бывшие украинцы едва ли массово сложат оружие и будут приветствовать врагов, с которыми воюют с 2014 года», — замечает журналист, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, это понимают многие украинские политики и публичные фигуры. На фоне происходящего Украина несет колоссальные людские потери, а Россия, как бы не страдала от санкций, всë равно движется к победе.

«[Президенту США Джо] Байдену не удалось мобилизовать достаточно политической воли ни для того, чтобы сделать из конфликта на Украине глобальную войну за демократию, ни для того, чтобы превратить Запад в арсенал Украины», — замечает автор, давая понять, что судьбу Киева решает Вашингтон.

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Ранее 6 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для скорейшего установления мира и прекращения украинского конфликта Североатлантический альянс должен прекратить свое существование. Он отметил, что НАТО использовало конфликт на Украине с целью обрушения экономик европейских стран и дестабилизации ситуации на границах с Россией.

До этого, 5 января, немецкая газета Daily Express указала, что политический истеблишмент США начинает осознавать, что ради прекращения украинского конфликта Киеву придется согласиться на раздел территорий.

О том, что Украину по итогам конфликта ждет раздел территории, написала 25 декабря и сербская газета «Политика». Как отметили авторы статьи, Украина в итоге может потерять Одессу и Харьковскую область, освобождение которых становится для России стратегической необходимостью. Кроме того, по словам авторов, никуда не делись амбиции Польши и Венгрии, желающих «вернуть свои исторические территории», утраченные в ходе двух мировых войн прошлого века, благодаря возникшему хаосу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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