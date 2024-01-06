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Во Франции призвали к ликвидации НАТО для скорейшего наступления мира на Украине

Французский политик Филиппо призвал к ликвидации НАТО для наступления мира
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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Для скорейшего установления мира и прекращения украинского конфликта Североатлантический альянс должен прекратить свое существование. На это указал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в субботу, 6 января.

По его словам, НАТО на протяжении уже многих лет ведет свою разорительную политику по всему миру, провоцируя всё новые конфликты в разных регионах планеты, в том числе на Украине, которую, как указал политик, блок использовал с целью обрушения экономик европейских стран и дестабилизации на границах с Россией.

«Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты и отправить сотни тысяч украинцев на верную и ненужную смерть! Преступники!» — написал Филиппо в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter).

Он призвал к немедленному началу переговорного процесса и прекращению существования НАТО.

«Скорее мирные переговоры! Скорее ликвидация НАТО ради мира во всем мире!» — указал он.

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Днем ранее газета Politico написала, что в случае, если на президентских выборах в США победу одержит республиканец Вивек Рамасвами или другой близкий к его позиции политик, например бывший американский лидер Дональд Трамп, «дни НАТО могут быть сочтены». Отмечалось, что Рамасвами серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не могут выполнить обязательства по военным расходам, и при необходимости проведет переоценку уровня нашей собственной поддержки. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны неоправданно увеличил риск крупного конфликта с Россией.

Похожую мысль высказал в том же месяце и бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он указал на то, что у стран Европы в настоящее время возрастают опасения, что если Трамп вновь станет главой Соединенных Штатов Америки, то он может принять решение о расформировании НАТО.

Кроме того, в начале декабря газета The New York Times также указала на угрозу развала НАТО в случае повторного прихода к власти в США Трампа. Отмечалось, что экс-лидер Америки рассматривает альянс как причину оттока американских ресурсов и придерживается этой точки зрения уже много лет.

Тогда же немецкий политолог Эйке Хамер в беседе с «Известиями» отметил, что Украину, от поддержки которой вопреки воле США отказывается всё больше стран Европы, в ближайшем будущем ждет неминуемое поражение, как и блок НАТО, который не выдержал противостояния с Россией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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