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Немецкий политолог Хамер предрек поражение Киева и крах НАТО

Политолог Хамер: НАТО потерпело поражение на Украине, с альянсом покончено
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Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
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Украину, от поддержки которой вопреки воле США отказывается всё больше стран Европы, в ближайшем будущем ждет неминуемое поражение, как и блок НАТО, который не выдержал противостояния с Россией. Такое мнение высказал в понедельник, 4 декабря, немецкий политолог Эйке Хамер в беседе с «Известиями».

Хамер указал на то, что в настоящее время у европейских стран двойственное отношение к Украине. При этом, отметил он, большинство европейских государств находятся под давлением США, которые настаивают на том, чтобы Европа поставляла всё необходимое Киеву, даже несмотря на то что сама очень страдает.

По его словам, европейские политики, продолжая оказывать Украине поддержку, действуют против воли граждан своих стран, которые не хотят, чтобы за их счет обогащались украинские элиты. Некоторые европейские страны, например Венгрия, уже сыты по горло такой политикой, добавил Хамер.

Он отметил, что в последние месяцы во многих государствах Европы из-за недовольства населения поддержкой Украины к власти на выборах пришли политики, выступающие за сокращение или отказ от помощи Киеву.

«Последним ярким примером стали Нидерланды, но за ними следуют и другие страны. В Германии правительство еще никогда не пользовалось столь низким признанием народа. <…> Люди не так глупы, как думают политики», — сказал политолог.

Он добавил, что на этом фоне политическая ситуация в европейских странах стала очень шаткой.

«Теперь остается только надеяться на то, что ситуация разрешится довольно скоро и мы снова сможем вернуться к нормальным отношениям с Россией», — указал Хамер.

Кроме того, по мнению политолога, Североатлантический альянс, фактически являющийся стороной конфликта, проиграл противостояние с Россией.

«НАТО потерпело поражение. Украина — несостоявшееся государство, она лежит в руинах. Украина больше не играет существенной роли», — сказал специалист.

По его словам, российское правительство «абсолютно ясно дало понять то, что видят остальные здравомыслящие люди: только крупные державы, такие как Соединенные Штаты как одна сторона конфликта и Россия как другая сторона, могут вести переговоры о мире».

«Но это должно включать в себя построение новой архитектуры безопасности в Европе. Это означает, что американские атомные бомбы, размещенные на границе с Россией, должны исчезнуть. НАТО всё равно конец. С этой организацией в любом случае покончено», — заключил политолог.

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В конце ноября британская газета The Times писала, что Европа не готова к открытому конфликту с Россией и в случае, если он действительно произойдет, высок риск того, что европейский регион будет просто «смыт» российскими войсками.

Месяцем ранее экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире.

Президент РФ Владимир Путин еще в конце июля заявлял о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Тогда он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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