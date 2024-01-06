Политический истеблишмент США начинает осознавать, что ради прекращения украинского конфликта Киеву придется согласиться на раздел территорий. На это указала газета Daily Express (DE) 5 января.

«Что действительно является новостью, так это то, что американские политики начинают понимать, что одним из важнейших компонентов любого соглашения о прекращении огня или мирного соглашения является разделение Украины, позволяющее [президенту РФ Владимиру] Путину сохранить ту часть, которую он [сейчас контролирует]», — приводятся в статье слова британского эксперта по России Оуэна Мэтьюза.

Еще один эксперт Марк Галеотти добавил, что это понимание усиливается на фоне роста недовольства в ряде западных стран продолжением оказания помощи Украине и опасений по поводу возможной победы экс-лидера США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах.

«Это также создает дилемму для Запада. Мало того что есть много стран, которые предпочли бы не тратить столько, сколько они тратят на поддержку Украины, но еще и в Вашингтоне существует ужас по поводу того, что может произойти, если Дональд Трамп станет президентом», — указал он.

О том, что Украину по итогам конфликта ждет раздел территории, написала 25 декабря и сербская газета «Политика». Как отметили авторы статьи, Украина в итоге может потерять Одессу и Харьковскую область, освобождение которых становится для России стратегической необходимостью. Кроме того, по словам авторов, никуда не делись амбиции Польши и Венгрии, желающих «вернуть свои исторические территории», утраченные в ходе двух мировых войн прошлого века, благодаря возникшему хаосу.

Ранее, в октябре бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что Вооруженные силы (ВС) РФ способны освободить Одессу и Харьков, если Запад не пойдет на переговоры по Украине. Он напомнил, что исторически это русские города и они никогда не были частью Украины.

В том же месяце французское издание Front Populaire также указало на то, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы обеспечить мир в случае прекращения поддержки западных партнеров, придется признать потерю территорий и отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, 19 декабря подчеркнул, говоря об исходе конфликта, что история «всё расставит на свои места», Россия этому мешать не будет, но «свое не отдаст». Президент добавил, что РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах по вопросу конфликта на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.