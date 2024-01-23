Сказ про указ: зачем Зеленский «присоединил» шесть российских регионов

Украинские власти углубляют раскол с Москвой. Президент Зеленский подписал указ с намеком на территориальные претензии к России. В Киеве также хотят, чтобы РФ отказалась от ядерного оружия. Эксперты говорят, что команда Зеленского таким образом создает дополнительные препятствия для мирных переговоров. «Известия» разбирались в ситуации.

О чем говорится в указе Зеленского

Владимир Зеленский 22 января подписал указ, в котором сказано, что этнические украинцы «исторически» проживают в шести российских регионах. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае. Правительству Украины предписано разработать и внести в Совбез предложения по «сохранению национальной идентичности» на этих территориях.

В частности, Зеленский хочет, чтобы этнические украинцы в России получили доступ к образованию на мове. Кроме того, правительство должно заняться восстановлением исторической памяти этих людей и сбором данных о «совершенных против них преступлениях», среди которых называется принудительная русификация и политические репрессии. Кабинету министров предлагается также подготовить и распространить по миру материалы о «тысячелетней истории Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia

Российские чиновники резко отреагировали на инициативу. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предположил, что украинский лидер перед подписанием указа «беспощадно дунул двойную дозу». Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал киевским властям предъявить претензии на египетские пирамиды. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что киевские власти пошли против здравого смысла. «Всё это выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы», — подчеркнул он.

Некоторые наблюдатели посчитали указ свидетельством тяжелого психологического состояния Зеленского. В пользу этой версии говорит то, что 22 января в рамках другой инициативы президент Незалежной предложил лишать украинцев, которые получили российский паспорт, украинского гражданства. Получается странное раздвоение сознания: одной рукой Зеленский якобы защищает украинцев в России, а другой наказывает.

По другой версии, указ об «исторических землях» призван перебить негативную новостную повестку. Дело в том, что в последние дни стало известно о продвижении Российской армии в Авдеевке и пригородах Купянска. Кроме того, не утихают скандалы из-за насильственной мобилизации, а США и Евросоюз до сих пор не согласовали свои пакеты помощи. В таких условиях указ якобы демонстрирует, что Украина не уходит в глухую оборону, а остается на наступательных позициях.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Что известно о других инициативах

Согласно еще одной версии, указ об «исторических землях» является частью более сложной политической игры. Дело в том, что после провала контрнаступления ВСУ, старта избирательной кампании в США и начала войны на Ближнем Востоке на Западе всё активнее стали звучать призывы к заморозке украинского конфликта.

Киеву для этого, понятно, надо наладить диалог с российской стороной. О готовности оказать помощь говорили некоторые западные политики. Так, президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что ищет контакт с Россией для проведения мирной конференции по Украине. Бывший президент США Дональд Трамп обещал, что в случае своей победы на выборах быстро урегулирует конфликт, потому что «хорошо знает Путина и Зеленского».

В украинском руководстве подобные инициативы встречают ожесточенное сопротивление. Команда Зеленского подозревает, что в случае заморозки жители Украины начнут задавать неудобные вопросы о тактике «мясных штурмов» на фронте и высоких потерях, а также о многочисленных экономических и дипломатических неудачах. Неизбежным станет смещение действующих руководителей страны, возникнут угрозы их физической безопасности.

Фото: ТАСС/Сергей Холодилин

В таких условиях Киев настаивает на продолжении боевых действий. Более того, постоянно создает всё новые препятствия для проведения переговоров, стремится всеми силами углубить раскол с Россией. Этой цели служит в том числе указ об «исторических землях». Кроме того, 22 января украинское правительство предложило Совбезу страны на законодательном уровне запретить любое транспортное сообщение с Россией сроком на 50 лет.

Наконец, в Киеве всё чаще стали говорить о том, что требуют от России не только откатиться к границам 1991 года, но и отказаться от ядерного оружия. Так, замминистра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что конфликт двух стран завершится подписанием соглашения. «Этот документ должен включать отказ Москвы от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу миру», — подчеркнул он. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк также сообщал, что Киев будет добиваться отказа от ядерного оружия. При этом признавал, что Россия согласится только в случае некоего «глобального поражения».

Что говорят эксперты

Политолог Дмитрий Солонников призывает воспринимать указ Зеленского «об исторических землях» всерьез.

— Мы знаем, что украинские спецслужбы пытаются активно работать на территории России, занимаются в том числе вербовкой и подготовкой диверсантов. Теперь, видимо, делается новый шаг. На Украине давно печатаются карты с российскими территориями в составе страны. Вероятно, Киев рассчитывает, что западные союзники помогут приобрести новые земли, — считает он.

Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник говорит, что понять смысл некоторых решений Зеленского сложно.