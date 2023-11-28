«Сражаемся за свободу не только России, но и всего мира»

Без суверенной и сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Всемирного русского народного собора 28 ноября. Кроме того, он подчеркнул: любые попытки посеять рознь, расколоть общество России — это предательство. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, уделил внимание миграционным проблемам в стране. По его словам, ошибочная политика в этом направлении может привести к самым печальным последствиям для русского мира и для России как его духовно-культурного ядра.

«Они сражались за нас, за нашу Родину»

Центральной темой форума, посвященного 30-летию образования организации, стало «Настоящее и будущее русского мира».

— Хочу прежде всего поблагодарить вас за поддержку, за ваш вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, в консолидацию общества и за ту помощь, которую вы всегда оказываете соотечественникам, всем, кого объединяет большой русский мир, — обратился глава государства к участникам Всемирного русского народного собора.

Понимать русский мир исключительно в границах РФ неправильно, он объединяет людей с общими ценностями по всей планете, согласен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора в Государственном Кремлевском дворце Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— В течение веков Россия выработала механизм сосуществования различных культур и религий, которые принимают одни общественные ценности, но сохраняют свою религиозную самобытность, — отметил глава РПЦ.

В выступлении президента РФ была затронута и тема ситуации на Украине. Многие представители Всемирного русского народного собора находятся сейчас в Донбассе и Новороссии среди волонтеров и добровольцев, а также в рядах воинских подразделений, сказал президент.

— Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев. Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память, — добавил президент.

После этих слов он объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора в Государственном Кремлевском дворце Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

«Диктатура одного гегемона дряхлеет»

Россия в настоящее время стоит в авангарде формирования «более справедливого мироустройства», заявил президент России. Без суверенной и сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен, добавил он.

— Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству, — сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия и другие формы расизма и неонацизма, которые направлены против всех народов России. Президент также добавил, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество — это предательство и преступление против всей России.

Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора в Государственном Кремлевском дворце Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

— Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, распада СССР в 1991-м. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа: русских, белорусов и украинцев, — пояснил президент.

Отсылки к прошлому были и в выступлении патриарха. Он уверен, что национальная идея у россиян уже есть, а единая идеология стране не нужна, что и подтверждает исторический опыт.

— Идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе непрочно, ненадежно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях. И наша страна на печальном историческом опыте минувшего столетия хорошо это знает. Именно с учетом отрицательного, но всё же ценного опыта в действующей сегодня российской Конституции закреплен запрет на установление общей государственной идеологии, обязательной для всех, — считает глава РПЦ.

«Ценность прибыли не может быть выше ценностей государства»

Социальный блок выступлений на пленарной сессии Всемирного русского народного собора включал в себя темы демографии и миграции. Преодолеть сложнейшие вызовы, с которыми столкнулась Россия, с помощью одних только выплат, льгот и пособий нельзя, уверен Владимир Путин. Он обратил внимание на формирование нравственных ценностей и жизненных ориентиров человека.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян



— У многих наших народов сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того более. Давайте эти замечательные традиции и возрождать, — добавил глава государства.

Многодетность и большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России, обратил внимание президент. При этом поддержка семьи, материнства и детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления.

Значительная часть выступления главы РПЦ была посвящена ситуации с трудовыми мигрантами. Патриарх обратил внимание, что они должны уважать российское общество, народ и традиции страны.

— Помимо экономической выгоды, существуют важнейшие стратегические вопросы бытия государства и общества — наши традиции, язык, законы, культура и обычаи. Ценность прибыли не может быть выше ценностей государства, готового отстаивать интересы государствообразующего народа, — заметил он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора в Государственном Кремлевском дворце Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

По словам патриарха, современные миграционные процессы бросают серьезный вызов российской культурной традиции. Ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского мира и для России как его духовно-культурного ядра, считает глава РПЦ.

— В некоторых крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадником коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать, мы никого не обижаем, среди людей, которые приехали на заработки в Россию, есть очень много добропорядочных людей, с уважением относящихся и к русскому народу, и к нашим традициям, и к православной церкви и вере. Но есть и люди с другими интересами и целеполаганиями, — заявил патриарх.

По его мнению, Россия нуждается «в значительной корректировке» миграционной политики. Примерами болевых точек в этой сфере могут служить, в частности, ограничения на действие трудового патента, а также «теневая» регистрация по месту жительства, рассказал «Известиям» независимый эксперт по миграции Вадим Коженов.

— Сейчас у трудового мигранта нет возможности самостоятельно зарегистрировать себя по месту проживания. А обязанность есть. Его регистрирует принимающая сторона, которой фактически нет. Практика сложилась так, что принимающей стороной почему-то выступает человек, который сдает ему квартиру либо администрация общежития, хостела или гостиницы, — объяснил Коженов.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

По его оценкам, около 40% трудовых мигрантов в итоге покупают регистрацию, потому что хозяева квартир им отказывают.

«Новые стандарты качества жизни»

Еще одна дискуссия, в которой Владимир Путин 28 ноября принял участие, состоялась в рамках церемонии открытия новых и капитально отремонтированных объектов здравоохранения в нескольких регионах России.

Президент назвал сбережение народа РФ приоритетом на поколения вперед и отметил улучшение качества оказания медпомощи в стране.

— Такие современные, хорошо оборудованные больницы и поликлиники — это принципиально новые стандарты качества жизни. Это поддержка наших граждан, молодых родителей, российских семей. Часть нашей системной работы по решению задач демографического развития, — сказал глава государства.

Владимир Путин во время открытия в режиме видеоконференции новых и капитально отремонтированных объектов здравоохранения в ряде регионов страны Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко привел статистику: в России смертность детей до 18 лет в этом году снизилась на 4%, младенческая смертность достигла нового исторического минимума и составила 0,4%. Кроме того, заболеваемость туберкулезом в России существенно сократилась за последние пять лет, упав на 42%.