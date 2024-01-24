Глава МИД Швейцарии не ответил на вопрос об отмене запрета Киева на переговоры

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на встрече с журналистами во вторник, 23 января, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отказался ответить на вопрос, следует ли Киеву снять свой запрет на переговоры с Москвой.

Он подчеркнул, что сейчас не время обсуждать эту тему, поскольку происходящее в настоящее время можно назвать «стартовой точкой предварительных переговоров», и пока невозможно определить, есть ли шанс прийти к каким-либо соглашениям между Украиной и Россией.

«Очевидно, что мирного решения не может быть без России, поскольку ее это касается напрямую», — цитирует его ТАСС.

Как сообщил Кассис, одной из целей его прошедших в этот день переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была попытка разблокировать диалог между конфликтующими государствами. Глава МИД Швейцарии назвал «диаметрально противоположными» условия России и Украины, которые страны выдвигают как позиции по мирному урегулированию кризиса.

Также он сообщил о подготовке переговоров по поводу организации мирной конференции с Украиной, куда могли бы войти Китай и Индия.

Ранее в этот день прошла беседа двух министров в штаб-квартире ООН в формате тет-а-тет. Сообщалось, что в ходе диалога Лавров высказал принципиальные оценки российской стороны на тему поддержки Киева со стороны Берна. После встречи наедине запланированы переговоры в расширенном составе.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 22 января для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.

До этого, 21 января, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в интервью газете Sonntags Zeitung заявил, что Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта. Он напомнил, что страна «последовательно поддерживает антироссийскую линию коллективного Запада, присоединилась к нелегитимным санкциям».

Днем ранее, 20 января, президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende предложила провести в этом году «мирную конференцию» по Украине. При этом она считает, что Россия вряд ли будет участвовать в этом саммите, и сомневается в возможности достигнуть на встрече больших результатов.

Комментируя это «Известиям», депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек отметил, что «мирная конференция» Амхерд не принесет результатов, если туда не пригласят Россию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.