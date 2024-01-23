В МИД РФ сообщили об итогах встречи Лаврова с главой МИД Швейцарии
Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в Нью-Йорке высказал принципиальные оценки российской стороны на тему поддержки Киева со стороны Берна. Об итогах встречи во вторник, 23 января, сообщили в МИД РФ.
«С российской стороны даны принципиальные оценки продолжающегося устойчивого дрейфа Конфедерации в сторону от принципов «нейтралитета», безоглядной поддержки Берном киевского режима», — указано в сообщении на сайте ведомства.
Также в ходе переговоров Лавров подчеркнул, что такие действия наряду с недружественной политикой учитываются при выстраивании отношений России со Швейцарией.
Беседа двух министров в штаб-квартире ООН проходила более часа в формате «тет-а-тет». После нее запланированы переговоры в расширенном составе. Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 22 января для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.
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