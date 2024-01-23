Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с главой МИД Швейцарии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Представители СМИ на встречу не приглашены, она проходит в закрытом режиме. Главы МИД двух стран встретились в штаб-квартире ООН.

После беседы министров в формате «тет-а-тет» пройдут переговоры в расширенном составе.

В ночь на 22 января Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Он принял участие в заседаниях СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.

Кроме того, глава МИД РФ провел встречи с главами внешнеполитических ведомств Индонезии, Ливана, Турции и Ирана.