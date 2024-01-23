Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Газе и Красном море
В ходе прошедшей 22 января встречи главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом в Нью-Йорке на полях мероприятий Совета Безопасности ООН дипломаты обсудили ситуацию в секторе Газа, а также выразили обеспокоенность обстановкой в акватории Красного моря, где США и ряд других стран атаковали Йемен. Об этом 23 января сообщает пресс-служба российского министерства.
«Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения условий для оказания гуманитарного содействия жителям анклава. Выражена общая обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря, резко деградировавшей в результате безответственных силовых акций США и ряда примкнувших к ним государств против Йемена», ― рассказали представители МИД РФ.
Кроме того, главы ведомств обсудили готовность к реализации договоренностей, достигнутых между Россией и Ираном на высшем уровне, в том числе к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества «во всех приоритетных областях».
Также в этот день Сергей Лавров провел встречи с главами МИД Индонезии, Ливана и Турции.
На фоне обострения ситуации в Красном море в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.
Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.