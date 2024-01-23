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Лавров обсудил двустороннюю повестку с исполняющим обязанности главы МИД Ливана

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом. Встреча состоялась 22 января в Нью-Йорке на полях ООН.

Отмечается, что стороны обсуждали вопросы двусторонней повестки.

Ранее в этот день Лавров провел переговоры с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди. Основное внимание сторонами было уделено обсуждению путей выхода из ближневосточного кризиса и ситуации в секторе Газа.

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В ночь на 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Глава МИД РФ принял участие в заседаниях СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако их предметом не должно быть сохранение у власти нынешних руководителей киевского режима. Глава российского МИДа подчеркнул, что после реализации целей специальной военной операции (СВО), независимо от того, будут ли они достигнуты военным или мирным путем, россияне и украинцы будут жить так, как положено братьям и добрым соседям.

Также в ходе своего выступления министр подчеркнул, что подавляющему большинству экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине, является продолжающаяся Западом поддержка киевского режима. При этом украинские военные умышленно, безжалостно и методично обстреливают гражданские объекты в России оружием Запада, который в курсе происходящего.

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