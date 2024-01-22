Лавров назвал поддержку Украины Западом препятствием к разрешению конфликта

Продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта на Украине, заявил в понедельник, 22 января, глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

«Сегодня подавляющему большинству неангажированных экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся Западом поддержка киевского режима, несмотря на его очевидную агонию и неспособность добиться продиктованной ему задачи по нанесению стратегического поражения России или, как стали говорить в последнее время, по ослаблению моей страны», — заявил Лавров.

Несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, западные покровители Киева продолжают маниакально подталкивать его к продолжению военного противостояния. Это делается под лживыми лозунгами о том, что крах режима президента Украины Владимира Зеленского представляет экзистенциальную угрозу для украинцев, однако в этих утверждениях нет ни доли правды, сообщил глава российского МИДа.

«Россия начала специальную военную операцию в феврале 2022 года не против Украины и не против украинского народа, с которым нас по-прежнему связывают братские узы. Неслучайно после 2014 года на территории России нашли спасение почти 7 млн украинцев», — добавил Лавров.

Ранее в этот день немецкий политолог Айке Хамер заявил, что режим Зеленского является «исключительно марионеточным правительством под руководством Лондона и Вашингтона». Он добавил, что ключевые руководящие должности на Украине, особенно в военных структурах и спецслужбах, занимают британские или американские советники.

19 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад отошел от лозунга о нанесении России стратегического поражения, осознав его безуспешность. По словам Захаровой, теперь их девиз звучит «Не дадим России победить», а сейчас западные пиарщики пытаются сформулировать «стратегию следующего этапа» с учетом «неотвратимой реальности».

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинские войска потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.