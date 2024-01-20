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Захарова заявила об отходе Запада от лозунга о стратегическом поражении РФ

Захарова: Запад отошел от лозунга о «стратегическом поражении» России
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Запад, осознав безуспешность, отошел от лозунга о нанесении России стратегического поражения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 20 января.

«Запад скорректировал лозунг «Нанесем России стратегическое поражение». Теперь их девиз звучит «Не дадим России победить», — написала она в Telegram-канале.

По словам Захаровой, сейчас западные пиарщики пытаются сформулировать «стратегию следующего этапа» с учетом «неотвратимой реальности».

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Ранее, 12 декабря, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Пентагон одержим войнами между иностранными государствами, поэтому раз за разом США оказываются втянутыми в вооруженные столкновения. Политик также подчеркнула, что имеет место намеренное расшатывание отношений Соединенных Штатов с Россией.

До этого, 1 декабря, газета The Times написала, что Европа не готова к открытому конфликту с РФ и в случае, если он действительно произойдет, высок риск того, что европейский регион будет «смыт». В статье также отмечается, что во время недавней конференции по безопасности в Берлине несколько немецких генералов предположили, что НАТО не сможет выиграть «первую битву» в оборонительной войне на своем восточном фланге, поскольку ей будет сложно переправить достаточное количество войск и техники в Европу за короткое время.

В августе 2023-го обозреватель издания Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни сообщил, что попытки западных стран нанести стратегическое поражение России потерпели крах. Он отметил, что «новые американские тенденции» говорят о военном проигрыше альянса и Вашингтона. Журналист указал, что это поражение превзойдет все предыдущие, нанесенные мировым империям.

Еще в конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что страна готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.

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