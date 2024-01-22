Правительство президента Украины Владимира Зеленского подчиняется США и Великобритании. Об этом 22 января заявил «Известиям» немецкий политолог Айке Хамер.

«Режим Зеленского — исключительно марионеточное правительство под руководством британцев и американцев. Не берусь решать, кто из них главнокомандующий. Важно, что на Украине не случается того, чего не хотели бы США или Великобритания», — сказал он.

Хамер заявил, что ключевые руководящие должности на Украине, особенно в военных структурах и спецслужбах, занимают британские или американские советники. По его словам, Зеленскому необходим Запад, чтобы выводить туда заработанное состояние.

«Дело еще в том, что Зеленский как-то хочет потратить свои миллиарды, заработанные благодаря этой <военной операции>, а это он может сделать только на Западе. Он понимает, сколько вреда и горя причинил Украине, поэтому уже и сам не верит, что сможет там мирно потратить свои миллиарды или вообще хоть что-то там с ними сделать на Украине», — указал политолог.

Он также отметил, что на Украине процветает коррупция, о которой знают в США. Одним из ее последствий является перепродажа западного оружия на Ближний Восток.

«Мы знаем из официальных источников, что из выделяемых Западом средств на военные нужды Украины большие суммы попадают в карманы командующих, генералов — самой верхушке. Иными словами, речь идет о беспрецедентной коррупции, которая осуществляется не за глазами США и Великобритании, а при их активной поддержке и участии. Поэтому и европейские политики вроде Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля серьезно заинтересованы в выделении финансов для Украины или под предлогом помощи Украине, потому что, вероятно, коррупция там гораздо масштабнее, чем многие могут себе представить», — указал Хамер.

По его словам, масштабы коррупции на Украине невозможно представить.

В январе бывший нардеп Украины Андрей Деркач рассказал, что администрация президента США Джо Байдена умышленно сдерживает антикоррупционные расследования на Украине и покрывает всех замешанных в ней украинских политиков. В том числе речь идет об экс-президенте страны Петре Порошенко и его офисе.

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

31 октября прошлого года бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в октябре отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Западу.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностных лиц в стране, аналогичные ситуации повторяются.