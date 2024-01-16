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Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ

Путин: Украина вскоре может столкнуться с вопросом потери государственности
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) полностью находится у российских военнослужащих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, 16 января.

По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос о государственности Украины.

«Не только провалилось контрнаступление, но и инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных сил (ВС). Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», — отметил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что к таком развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

«Но это их зона ответственности, это будет тогда результатом их политики», — сказал президент.

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До этого, 11 января, член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, политики стран Запада уже давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

9 января американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом в конфликте.

Ранее в том же месяце бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, так как Россия одержала в нем победу. Он отметил, что западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, поскольку решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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