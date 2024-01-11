Реклама
Прямой эфир
Армия
Танковый экипаж сорвал наступление ВСУ и пресек прорыв обороны
Спорт
Главным тренером ФК «Енисей» назначен Андрей Тихонов
Мир
Хантер Байден сбежал со слушаний в конгрессе по своему делу
Мир
Глава Минсельхоза Финляндии сообщила о продлении закрытия границ с РФ еще на месяц
Общество
Новая группа детей из Белгорода отправилась в оздоровительные лагеря Калужской области
Мир
Вопрос о Хантере Байдене вызвал в Белом доме смех
Происшествия
Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке
Спорт
WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований
Общество
Более 100 детей из Белгорода отправились на отдых в лагеря под Воронежем и Калугой
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Общество
В России предложили проверять табачный бизнес без согласования с прокуратурой
Экономика
В Минсельхозе заявили о снижении цен на яйца в ближайшее время
Мир
Лавров и глава МИД КНР высоко оценили итоги взаимодействия стран в 2023 году
Происшествия
В результате обстрела Горловки ВСУ погиб мужчина
Мир
Депутат рады Федина раскритиковала доработку законопроекта о мобилизации

В бундестаге заявили о невозможности победы Украины в конфликте с Россией

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политики стран Запада уже не верят в победу Украины, однако продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой, заявил «Известиям» член комитета бундестага по обороне Ян Нольте.

Шаговая недоступность: Украина умерила аппетиты по вступлению в НАТО
Но на Западе обещают Киеву миллиардную поддержку в 2024 году

«Если бы Германии пришлось делать это всё в одиночку, ей бы это стоило 16% ВВП. Этого не произойдет. Все понимают, что победы Украины не будет, и на Западе просто пытаются обеспечить Киеву как можно более сильную позицию для переговоров», — сказал германский депутат.

Кроме того, Нольте подчеркнул, что в Европе конфликт с Россией воспринимается уже более как идеологический и ценностный.

«Если Украина проиграет, это станет шоком для Запада, который десятилетиями считал свое превосходство, в том числе моральное, чем-то само собой разумеющимся. На Западе считалось нормальным играть роль мирового полицейского где угодно. Конфликт на Украине и период после него также окажут значительное влияние на Запад, его будущее и его мировую политику», — считает политик.

10 января прошло внеочередное заседание Совета НАТО — Украина, созванное по просьбе Киева на фоне усиления активности российских ВС в зоне проведения специальной военной операции. По итогам заседания Украина получила обещания миллиардной помощи в 2024 году, конкретных деталей возможных будущих пакетов помощи не прозвучало.

9 ноября издание Politico сообщило о готовности премьер-министра Венгрии одобрить выделение Украине €50 млрд в 2024-2027 годах, однако при условии, что суммы такой помощи будут согласовываться ежегодно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шаговая недоступность: Украина умерила аппетиты по вступлению в НАТО

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024