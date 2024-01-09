Интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и что западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, — «знаменует собой серьезный перелом в конфликте». Об этом 9 января написал аналитик Майкл Боцюркив в своей статье для телеканала CNN.

Интенсивность боевых действий, наряду с переключением внимания мировой общественности на войну на Ближнем Востоке, вызывает у украинцев обоснованное беспокойство, говорится в публикации. Впервые с начала конфликта даже самые закаленные в боях бойцы выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией, особенно после второго российского обстрела в новом году.

«Люди сейчас так устали. Изнуренность становится всё более явной. Сколько еще человек сможет прожить в такой обстановке?» — приводит Боцюркив слова своей коллеги из Одессы.

Как уточняется в материале CNN, украинское население устало от конфликта, а настроения по всей стране становятся всё более мрачными из-за опасений, что два пакета помощи от США и Евросоюза (ЕС) задержатся из-за политических разногласий.

Для Украины «часы тикают громче, чем когда-либо», пишет автор. Киев столкнулся с огромным дефицитом бюджета, и, возможно, уже в феврале страна не сможет больше выплачивать заработную плату бюджетникам.

Учитывая, что конца конфликта пока не видно, украинские власти скоро попросят население о большем одолжении, а именно — мобилизации, очень острой политической теме, над которой решаются работать лишь немногие политики на Украине, подчеркивает Боцюркив. В то же время, в публикации отмечается, что «хотя точную цифру потерь украинских военных назвать и невозможно, но любой, кто посетит воинскую часть Лычаковского кладбища во Львове, сможет увидеть, что она расширилась почти до максимальной вместимости».

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что в декабре 2023 года в Саудовской Аравии прошла встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран Глобального Юга, во время которой Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с РФ. При этом, как уточняется, серьезного прогресса достигнуто не было.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Кулеба добавил, что, если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».

4 января бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.