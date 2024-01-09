Реклама
Прямой эфир
Мир
Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети
Происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области
Мир
Правительство Финляндии планирует продлить закрытие границы с РФ
Интернет и технологии
Более 300 млн записей с личными данными попали в Сеть в 2023 году
Происшествия
Еще два украинских БПЛА перехватили и сбили над Курской и Орловской областями
Общество
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ на 51,4% за неделю
Общество
Год семьи откроют форумом на выставке «Россия» 19 января
Мир
СМИ сообщили об отсутствии прогресса в ходе тайной встречи Украины с союзниками
Мир
МО Украины разорвало контракты с фигурантом скандального дела о закупках для ВСУ
Армия
Три беспилотника самолетного типа сбиты над Курской областью
Политика
Губернатор Курской области сообщил о работе ПВО в Курске
Мир
СМИ сообщили о нехватке мест в больницах Турции из-за роста вирусных инфекций
Общество
Правительство РФ приравняло алкогольное мороженое к спиртному
Общество
«Уральские авиалинии» арендовали поле с аварийно севшим самолетом
Мир
Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине ремонтном центре для танков
Сюжет:

СМИ сообщили об отсутствии прогресса в ходе тайной встречи Украины с союзниками

Bloomberg: США и союзники провели тайную встречу по урегулированию на Украине
0
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В декабре 2023 года в Саудовской Аравии прошла встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран глобального Юга, во время которой Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с РФ, однако серьезного прогресса достигнуто не было. Об этом 9 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«На недавней встрече в Эр-Рияде не было достигнуто серьезного прогресса <...> Украина и ее союзники из G7 продолжили отвергать призывы стран глобального Юга о прямом взаимодействии с Россией», — говорится в публикации.

При этом, как уточняется, тайный характер встречи был задуман для того, чтобы некоторые страны чувствовали себя более комфортно, когда принимали решение об участии. Однако Китай, ОАЭ и Бразилия так и не отправили своих представителей. В числе участников оказались чиновники из Индии, Турции и Саудовской Аравии.

Москва, в свою очередь, осудила эти переговоры, поскольку не была на них приглашена.

Повестка под елку: новый закон о мобилизации может склонить Украину к миру
Власти хотят призывать инвалидов, молодежь и беженцев

Ранее в этот день депутат бундестага Маттиас Моосдорф заявил в интервью «Известиям», что в 2024 году могут начаться переговоры РФ и западных стран по урегулированию украинского конфликта, особенно если в США на выборах президента победит Дональд Трамп. По его словам, победа Трампа «может стать положительным моментом».

До этого, 4 января, бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что Вашингтон склоняет Киев к переговорам с Москвой, поскольку администрация американского президента Джо Байдена полностью утратила веру в победу Украины.

В тот же день бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

28 декабря 2023 года французский телеканал TVL заявил, что после неудач ВСУ в Киеве вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам. Там отметили замешательство украинской власти, которая не может найти способов объяснить населению необходимость отступления своей армии.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский мыслит категориями войны и не стремится установить в своей стране мир. Он напомнил, что на Украине с 30 сентября 2022 года действует запрет на переговоры с Россией, и с тех пор со стороны киевской администрации не было попыток решить вопрос мирным путем.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024