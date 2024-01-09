В декабре 2023 года в Саудовской Аравии прошла встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран глобального Юга, во время которой Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с РФ, однако серьезного прогресса достигнуто не было. Об этом 9 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«На недавней встрече в Эр-Рияде не было достигнуто серьезного прогресса <...> Украина и ее союзники из G7 продолжили отвергать призывы стран глобального Юга о прямом взаимодействии с Россией», — говорится в публикации.

При этом, как уточняется, тайный характер встречи был задуман для того, чтобы некоторые страны чувствовали себя более комфортно, когда принимали решение об участии. Однако Китай, ОАЭ и Бразилия так и не отправили своих представителей. В числе участников оказались чиновники из Индии, Турции и Саудовской Аравии.

Москва, в свою очередь, осудила эти переговоры, поскольку не была на них приглашена.

Ранее в этот день депутат бундестага Маттиас Моосдорф заявил в интервью «Известиям», что в 2024 году могут начаться переговоры РФ и западных стран по урегулированию украинского конфликта, особенно если в США на выборах президента победит Дональд Трамп. По его словам, победа Трампа «может стать положительным моментом».

До этого, 4 января, бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что Вашингтон склоняет Киев к переговорам с Москвой, поскольку администрация американского президента Джо Байдена полностью утратила веру в победу Украины.

В тот же день бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

28 декабря 2023 года французский телеканал TVL заявил, что после неудач ВСУ в Киеве вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам. Там отметили замешательство украинской власти, которая не может найти способов объяснить населению необходимость отступления своей армии.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский мыслит категориями войны и не стремится установить в своей стране мир. Он напомнил, что на Украине с 30 сентября 2022 года действует запрет на переговоры с Россией, и с тех пор со стороны киевской администрации не было попыток решить вопрос мирным путем.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.