Президент Украины Владимир Зеленский мыслит категориями войны, он не стремится установить в своей стране мир. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству ТАСС в четверг, 28 декабря.

«Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике. Ни о каком прекращении боевых действий не ведется и речи», — высказался он.

Лавров напомнил, что на Украине до сих пор действует запрет на переговоры с российской стороной конфликта. Этот запрет Зеленский установил еще 30 сентября 2022 года. С тех пор со стороны киевской администрации не было ни одной попытки решить вопрос мирным путем.

«Выводы делайте сами», — резюмировал глава российского МИДа.

Ранее, 26 декабря, политолог Дмитрий Журавлев предположил, что Зеленский откажется от своей позиции по переговорам с Россией из-за регулярных побед российской армии. В то же время, подчеркнул эксперт, отказ от диалога стал для украинского лидера уже чем-то почти религиозным.

В тот же день в США заявили, что переговоры с Россией неизбежны, если Запад перестанет поддерживать Украину. Аналитик по Европе и России Марио Бикарски отметил, что очередной год конфликта на Украине истощил военные ресурсы западных стран. Это привело к уменьшению политических аппетитов к поставке оружия Киеву.

20 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров по Украине. Он выразил мнение, что эта тема на данный момент неактуальна.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.