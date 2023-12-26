Если западные страны перестанут поддерживать Украину, то начало переговоров с Россией будет неизбежно, сообщил 26 декабря канал CNBC.

Как отмечается в материале, очередной год конфликта на Украине истощил военные ресурсы западных стран. Это привело к уменьшению политических аппетитов к поставке оружия Киеву.

«Конечно, Украина сейчас не хочет вести переговоры, но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора», — отметил аналитик по Европе и России Марио Бикарски.

По словам бывшего генерал-лейтенанта США Стивена Твитти, есть два варианта развития конфликта — победа России, если поставки западного вооружения уменьшатся, либо замораживание боевых действий.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation подчеркнула, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров.

Тогда же обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Газета The New York Times 13 декабря сообщила, что западные страны надеются склонить Украину к переговорам с Россией, так как видят только такой способ восстановить мир. Также отмечалось, что поддержка Киева со стороны Запада становится всё меньше.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.