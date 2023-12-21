Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ее ресурсов предстоит ужасный 2024 год. Такой прогноз 21 декабря дал обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

«Следующий год обещает быть ужасным для Украины. Ее широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Ее силы окровавлены и истощены. Обвинения по поводу того, виноваты ли в этом провале украинская робость или западная алчность, как и следовало ожидать, звучат в американской прессе», — пишет журналист.

По его мнению, даже если в следующем году страна получит от США крупную финансовую помощь, ей всё равно придется готовить все имеющиеся ресурсы к «последнему большому рывку» украинской армии в 2024 году.

Автор отметил, что в 2023 году на Западе задавались вопросом, сколько земель сможет занять Украина, однако в 2024-м он звучит иначе — сможет ли Украина удержаться?

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа «не очень преуспела» в своем стремлении сдерживания России. По его словам, США и ряд стран Европы испытывают сомнения в необходимости выделения финансовых средств и в целом относительно будущего Украины.

Кроме того, на провал контрнаступления ВСУ указал президент Чехии Петр Павел. Он отметил, что украинские боевики не смогли выполнить поставленные задачи и понесли большие потери.

В свою очередь, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy заявил, что капитуляция Украины станет первым крупным поражением НАТО за всю историю существования альянса.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.