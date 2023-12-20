Капитуляция Украины будет для НАТО первым крупным поражением за всю историю существования альянса. Такое мнение 19 декабря высказал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy.

«Если Украина капитулирует, чего сейчас хочет Россия, НАТО потерпит крупное поражение, первое поражение с момента создания НАТО в апреле 1949 года», — пишут журналисты.

Эксперт считает, что у НАТО и Украины сейчас не лучшие времена, потому что странам – членам альянса не хватает людей для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом никакая западная техника не показала результата на поле боя.

Брайен также отмечает, что у Украины есть множество «советников», поддерживающих ВСУ. Однако они никогда не рекомендовали повторять действия войск на передовой. Авторы портала считают, что обучение украинских солдат может оказаться полезным для повышения тактических и оперативных знаний, но не для ведения боевых действий как таковых.

Ранее, 18 декабря, экс-офицер ВСУ Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу «Прямой» признал превосходство российской армии над украинской на фронте. По словам Лапина, пехота Вооруженных сил РФ продвигается вперед только после ликвидации обороны ВСУ градом снарядов. Майор с тревогой сообщил, что российская армия всегда обладала «тотальным преимуществом» в плотности артиллерийского огня и вряд ли когда-либо потеряет это преимущество.

До этого, 15 декабря, американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points посоветовал США оставить Украину и переключиться на другие проблемы, потому что Вашингтон уже привел Киев к катастрофе. Журналист сравнил ситуацию на Украине с действиями США во Вьетнаме. Он подчеркнул, что все страны НАТО в целом сейчас не могут предложить Киеву такой объем финансовой и военной поддержки, чтобы справиться с Москвой.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.