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Политолог допустил отказ Зеленского от запрета на переговоры с Россией

Политолог Журавлев допустил отказ Зеленского от запрета переговоров с Россией
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Политолог Дмитрий Журавлев допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может отменить запрет на переговоры с Москвой в случае постоянных побед российских военных на поле боя.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 26 декабря, эксперт отметил, что заставить Зеленского отказаться о своего указа о запрете переговоров с Россией могут США.

«Но сделать это будет сложновато. Для украинского президента запрет — это уже что-то сакральное, почти религиозное», — отметил политолог.

По его словам, из-за этого Зеленскому будет очень сложно объяснить снятие запрета народу. Журавлев допустил, что это может быть сделано с посылом, что Украина уже одержала победу и стала открыта к диалогу.

Между тем политолог затруднился предположить, какие именно цели будут позиционироваться как выполненные, ведь ни Донецк, ни Луганск, ни Запорожье, ни Херсонщина не взяты. Помимо этого, по словам Журавлева, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный будет рад обвинить Зеленского в некомпетентности.

Также Журавлев допустил, что переговоры могут начаться уже в конце января, однако это не значит, что мир придет уже в начале 2024 года. Это будет только начало процесса, пишет Life.ru.

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Ранее 26 декабря в США заявили, что переговоры с Россией неизбежны, если Запад перестанет поддерживать Украину. Аналитик по Европе и России Марио Бикарски отметил, что очередной год конфликта на Украине истощил военные ресурсы западных стран. Это привело к уменьшению политических аппетитов к поставке оружия Киеву.

По словам бывшего генерал-лейтенанта США Стивена Твитти, есть два варианта развития конфликта — победа России, если поставки западного вооружения уменьшатся, либо замораживание боевых действий.

Также 26 декабря капитан ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что победа Киева в конфликте с Москвой никогда не была целью Вашингтона. Он отметил, что в администрации президента Джо Байдена ни разу не говорили о победе Украины, только о независимости, и ни разу не сказали о возвращении территорий, пишет сайт kp.ru. По его мнению, к президентским выборам в Соединенных Штатах можно ожидать, что Киев начнет переговоры с Москвой, чему будут способствовать в Вашингтоне, пишет сайт aif.ru. Он добавил, что Украине потерпела крах на дипломатическом фронте — ее действия и заявления повлекли недовольство Польши, Германии, Венгрии, Израиля, отмечает телеканал «360».

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приходит понимание того, что завершить конфликт на Украине можно лишь политическим путем. Он добавил, что на Зеленского давят военные, способные более здраво оценить обстановку, пишет НСН. Лукашенко заявил, что Зеленский сможет завершить украинский конфликт мирным путем, если займется поиском политического решения в 2024 году, сообщает RT.

В тот же день политолог РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Макаев заявил, что заключение каких-либо мирных документов по Украине возможно исключительно при полном достижении целей СВО. Политолог подчеркнул, что для России принципиально достижение заявленных целей СВО — денацификации и демилитаризации Украины, а также закрепление за ней нейтрального статуса, сообщает «Ридус».

20 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров по Украине. Он выразил мнение, что эта тема на данный момент неактуальна.

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