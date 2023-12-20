Попытки добиться урегулирования на Украине с помощью предлагаемой Киевом «формулы мира», которую пытаются искать без участия России, абсурдны и неспособны принести результат. Об этом 20 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Формулу мира» пытаются искать без участия России. По меньшей мере, это является абсурдным процессом, а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты», — заявил Песков на брифинге.

По его мнению, предпосылок для диалога стало еще меньше, после того как Украина законодательно запретила переговоры с Россией. Песков также отметил, что так называемую формулу мира пытаются искать без участия России. Он считает, что у этого процесса вряд ли будут какие-то результаты.

«Мы, действительно, считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров с тех пор, как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров», — отметил Песков.

Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией сейчас неактуален. Однако он отметил, что у страны есть формула мира, первые пять пунктов которой были проработаны на встрече в Мальте, следующие будут на встрече в Швейцарии.

До этого, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость украинского президента Владимира Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт, после того как мирное соглашение было близко.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.