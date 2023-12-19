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Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией

Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией сейчас неактуален
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас неактуален. Об этом 19 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вопрос переговоров с Россией неактуален. <…> У нас есть «формула мира». Первые пять пунктов были проработаны на встрече в Мальте, следующие будут на встрече в Швейцарии», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам Зеленского, в настоящий момент прорабатывается единая позиция Украины и 50 стран по этому документу. Как только она будет сформулирована, ее передадут России, указал он.

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Ранее, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость украинского президента Владимира Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт, после того как мирное соглашение было близко.

Газета The New York Times 13 декабря сообщила, что западные страны надеются склонить Украину к переговорам с Россией, так как видят только такой способ восстановить мир. Также отмечалось, что поддержка Киева со стороны Запада становится всё меньше.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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