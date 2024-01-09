В бундестаге заявили об ожидании переговоров РФ и Запада по Украине в 2024 году
В новом году могут начаться переговоры РФ и западных стран по урегулированию украинского конфликта, особенно если в США на выборах президента победит Дональд Трамп. Об этом заявил в интервью «Известиям» депутат бундестага Маттиас Моосдорф.
«Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире. У [президента США Джо] Байдена и его коррумпированных стратегов руки по локоть в крови. Людям во всем мире это надоело», — сказал он.
Выборы президента США должны состояться в ноябре 2024 года. Часть экспертов не исключает возможность победы Дональда Трампа, если он станет кандидатом от Республиканской партии. В декабре рейтинг экс-президента впервые превысил показатели действующего главы Белого дома Джо Байдена. По данным The Wall Street Journal, популярность Трампа достигла 47%, тогда как рейтинг Байдена держится на уровне 43%.
В европейских странах опасаются, что в случае прихода к власти республиканца США пересмотрят свои подходы к поддержке Киева в российско-украинском кризисе.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Маттиаса Моосдорфа «Известиям»:
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